Instituto Parceria do Bem promove campanha de conscientização sobre o autismo neste domingo

No próximo domingo (6), a Praça da República será palco da campanha "Autismo: onde o mês de abril é referência", promovida pelo Instituto Parceria do Bem. O evento ocorre das 8h às 12h e tem como objetivo disseminar informações e ampliar o debate social sobre o Transtorno do Espectro Autista (TEA), combatendo a desinformação e o preconceito.

Desmistificando o autismo

Rosângela Lima, presidente do Instituto, destaca a importância da campanha para reforçar que o autismo não tem aparência definida e não é uma doença, mas sim uma condição neurodivergente. "Eu sou autista e recebi o diagnóstico na fase adulta. Já passei por diversas situações em que as pessoas dizem que não tenho 'cara de autista'. Mas até hoje eu não sei qual seria essa cara", relata.

Desde 2016, Rosângela atua na causa, motivada pela necessidade de esclarecer mitos sobre o TEA.

"Muitas pessoas ainda enxergam o autista como alguém incapaz, como se não pudesse realizar suas atividades. Nosso trabalho busca sensibilizar a sociedade e promover a inclusão", explica.

VEJA MAIS

Importância da conscientização

A escolha do tema reforça a necessidade de mais informação para garantir respeito e inclusão. "Autistas enxergam o mundo de forma diferente. Não são materialistas, são verdadeiros. Quanto mais esclarecimento houver, mais oportunidades de inclusão teremos", afirma Rosângela.

Além do ativismo pela causa autista, Rosângela também atua na luta contra a violência e o abuso sexual, tendo sido vítima de agressões praticadas pelo próprio pai.

O Dia Mundial da Conscientização do Autismo

Celebrado em 2 de abril, o Dia Mundial da Conscientização do Autismo foi instituído pela Organização das Nações Unidas (ONU) em 2007. A data tem o objetivo de levar informação à população e combater a discriminação contra pessoas com TEA. O autismo é caracterizado por desafios em habilidades sociais, comportamentos repetitivos e dificuldades na comunicação verbal e não verbal. No entanto, com terapias adequadas, os autistas podem aprimorar sua interação com o mundo e conquistar mais autonomia.

A campanha do Instituto Parceria do Bem reforça a necessidade de um olhar mais inclusivo e respeitoso para as pessoas dentro do espectro. O evento é uma oportunidade para que a sociedade conheça mais sobre o TEA e contribua para a construção de um ambiente mais acolhedor e acessível a todos.