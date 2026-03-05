Instalações elétricas antigas geram riscos para pessoas idosas; saiba como prevenir acidentes

A presença de instalações elétricas antigas ou adaptadas é um risco silencioso que pode causar acidentes domésticos, impactando principalmente pessoas idosas. Casas que apresentam uma estrutura antiga e aparelhos eletrônicos improvisados são fatores que, somados à vulnerabilidade física associada ao envelhecimento, afetam a segurança elétrica para pessoas idosas, alerta a Equatorial Pará.

Muitas residências no Pará foram construídas há décadas e, assim, não foram pensadas para uma alta demanda energética. Atualmente, uma família utiliza muitos aparelhos elétricos, como televisão, computador, fogão, chuveiros, entre outros.

Esse fator estrutural, ligado ao uso de “benjamins” e extensões improvisadas, pode provocar graves acidentes. Nesse contexto, as pessoas idosas sofrem um alto perigo, segundo a Equatorial Pará, por conta da redução da mobilidade e dos reflexos mais lentos, resultado do envelhecimento.

Acidentes

Entre os acidentes que podem ocorrer, a concessionária de energia chama atenção para:

Quedas provocadas por extensões espalhadas pelo chão;

Choques elétricos em equipamentos com defeito;

Sobrecarga de tomadas em ambientes com aparelhos ligados simultaneamente;

Curto-circuito;

Incêndios domésticos, em casos mais graves.

Sinais de alerta

Os familiares e cuidadores podem observar alguns sinais de alerta antes que aconteça um acidente. Os sinais são, segundo a Equatorial Pará:

Tomadas aquecidas;

Fios descascados;

Disjuntores desarmando com frequência;

Choques ao tocar eletrodomésticos;

Cheiro de queimado próximo a tomadas;

Oscilações frequentes de energia.

Prevenção

Para evitar acidentes que possam machucar pessoas idosas, a Equatorial Pará indica:

Avaliação periódica das instalações por um profissional habilitado;

Evitar sobrecarga de tomadas;

Substituir fiações antigas ou danificadas;

Organizar extensões para evitar quedas;

Instalar dispositivos de proteção, como disjuntores adequados;

Buscar sempre eletricistas qualificados para manutenção.