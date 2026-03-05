Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Belém chevron right

Instalações elétricas antigas geram riscos para pessoas idosas; saiba como prevenir acidentes

Choques elétricos, sobrecarga de tomadas e incêndios podem ocorrer em ambientes sem segurança elétrica

Bruno Roberto | Especial para O Liberal
fonte

É recomendado realizar uma avaliação periódica das instalações por um profissional habilitado (Foto: Equatorial Pará)

A presença de instalações elétricas antigas ou adaptadas é um risco silencioso que pode causar acidentes domésticos, impactando principalmente pessoas idosas. Casas que apresentam uma estrutura antiga e aparelhos eletrônicos improvisados são fatores que, somados à vulnerabilidade física associada ao envelhecimento, afetam a segurança elétrica para pessoas idosas, alerta a Equatorial Pará.

Muitas residências no Pará foram construídas há décadas e, assim, não foram pensadas para uma alta demanda energética. Atualmente, uma família utiliza muitos aparelhos elétricos, como televisão, computador, fogão, chuveiros, entre outros.

Esse fator estrutural, ligado ao uso de “benjamins” e extensões improvisadas, pode provocar graves acidentes. Nesse contexto, as pessoas idosas sofrem um alto perigo, segundo a Equatorial Pará, por conta da redução da mobilidade e dos reflexos mais lentos, resultado do envelhecimento.

Acidentes

Entre os acidentes que podem ocorrer, a concessionária de energia chama atenção para:

  • Quedas provocadas por extensões espalhadas pelo chão; 
  • Choques elétricos em equipamentos com defeito;
  • Sobrecarga de tomadas em ambientes com aparelhos ligados simultaneamente;
  • Curto-circuito;
  • Incêndios domésticos, em casos mais graves.

Sinais de alerta

Os familiares e cuidadores podem observar alguns sinais de alerta antes que aconteça um acidente. Os sinais são, segundo a Equatorial Pará: 

  • Tomadas aquecidas;
  • Fios descascados;
  • Disjuntores desarmando com frequência;
  • Choques ao tocar eletrodomésticos;
  • Cheiro de queimado próximo a tomadas; 
  • Oscilações frequentes de energia.

Prevenção

Para evitar acidentes que possam machucar pessoas idosas, a Equatorial Pará indica:

  • Avaliação periódica das instalações por um profissional habilitado;
  • Evitar sobrecarga de tomadas;
  • Substituir fiações antigas ou danificadas;
  • Organizar extensões para evitar quedas;
  • Instalar dispositivos de proteção, como disjuntores adequados;
  • Buscar sempre eletricistas qualificados para manutenção.
Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

pessoas idosas

segurança elétrica

instalações elétricas antigas

cidades

Belém
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BELÉM

SEXTOU

Festa Rataria inaugura edição em Belém com DJs e música eletrônica alternativa

Evento no Núcleo de Conexões Na Figueiredo promete aquecer as pistas com experimentações do Funk ao Post-punk e Tecnobrega

27.02.26 14h34

ajude!

Eletricista é baleado no Guamá e família pede doação de sangue em campanha; colabore!

Diante da gravidade do quadro, parentes e amigos iniciaram uma mobilização nas redes sociais e entre moradores da região

25.02.26 15h06

BUSCA

Morte de protetora em Belém deixa 60 gatos castrados à espera de adoção

Todos os felinos disponíveis já passaram pelo processo de castração e os novos tutores contarão com suporte veterinário

21.02.26 12h02

Afeto por encomenda

Com foco em experiências, mercado de surpresas personalizadas se expande em Belém

Profissionais do setor relatam aumento na demanda por serviços que vão desde ambientações românticas até cestas e presentes exclusivos

15.02.26 6h30

MAIS LIDAS EM BELÉM

BELÉM

Maré alta em Belém: confira os horários a partir desta terça-feira (3)

Moradores de áreas próximas a igarapés, canais e regiões sujeitas à influência das marés devem redobrar a atenção, principalmente nos horários indicados

02.03.26 22h19

CARNAVAL 2026

VÍDEO: Destaque da Acadêmicos da Pedreira cai de carro alegórico na Aldeia Amazônica, em Belém

Integrante da escola de samba foi atendido logo após o incidente na sexta-feira (27) e passa bem, informou a liga das agremiações

01.03.26 16h01

DESLIZAMENTO

Deslizamento de terra atinge 8 casas e afeta 40 famílias no 'Recanto Verde', distrito de Icoaraci

Uma casa ficou completamente destruída e sete foram diretamente afetadas, informou a prefeitura

02.03.26 8h19

CLIMA

Previsão do tempo em Belém hoje (02/03); que horas vai chover? Confira os detalhes

Confira como fica o clima na capital paraense nesta segunda-feira (02/03), com detalhes sobre chuva, temperatura, umidade e os períodos com maior chance de chuva

02.03.26 5h40

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda