O Liberal chevron right Belém chevron right

Inscrições para processo seletivo do Colégio Militar de Belém encerram nesta quinta-feira (2)

A inscrição deve ser realizada de forma on-line; para candidatos com deficiência, o procedimento precisa ser feito presencial, no Colégio Militar

Alunos do CMBel (Foto: Divulgação)

As inscrições para o processo seletivo do Colégio Militar de Belém (CMBel) encerram nesta quinta-feira (2). O procedimento deve ser realizado exclusivamente on-line, pelo site cmbel.eb.mil.br, até as 12h. Para candidatos com deficiência, a inscrição deve ser feita presencialmente, no Colégio Militar, localizado na Avenida Almirante Barroso, bairro do Souza, em Belém.

A taxa de inscrição é de R$ 95,00 e deve ser paga até o último dia do prazo, respeitando o horário limite para compensação bancária. No total, são 25 vagas destinadas ao 6º ano do Ensino Fundamental.

Critérios de Participação e Etapas

Para participar, o candidato deve se enquadrar em alguns critérios: estar cursando ou ter concluído o 5º ano do Ensino Fundamental e:

  • Ter menos de 12 anos em 1º de janeiro de 2026.
  • Ou completar 10 anos até 31 de dezembro de 2026 (para os nascidos entre 1º de janeiro e 31 de março).

O processo seletivo será composto por três etapas. A primeira é um exame intelectual, de caráter classificatório e eliminatório. A seleção ainda prevê reserva de vagas para candidatos de escolas públicas.

Palavras-chave

colégio militar de belém

processo seletivo

inscrições
Belém
