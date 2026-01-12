Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Belém chevron right

Inscrições para pesquisador indígena no Museu Goeldi seguem até dia 25; veja como participar

A bolsa terá duração de 21 meses e valor mensal de R$ 18 mil, além de benefício anual de R$ 24,3 mil destinados às atividades do projeto

O Liberal
fonte

Campus de Pesquisa do Museu Emílio Goeldi, em Belém. (Foto: Divulgação | Google)

Estão abertas as inscrições para uma bolsa de pesquisa e criação artística, voltada a candidatos indígenas, no Museu Paraense Emílio Goeldi (MPEG). O edital foi lançado na última sexta-feira (9) e prevê que o vínculo tenha duração de 21 meses, com atividades desenvolvidas em Belém (PA). A vaga integra o projeto “Museu Goeldi Terra Indígena: arte e sustentabilidade por meio do patrimônio cultural amazônico”. As inscrições seguem até dia 25.

VEJA MAIS

image Notas do Enem serão divulgadas nesta semana; veja quando e como consultar
As notas individuais da redação e das quatro áreas de conhecimento poderão ser consultadas na Página do Participante

image IA e ferramentas digitais transformam o ensino básico e desafiam escolas no Pará
Uso crescente da tecnologia amplia o aprendizado, mas exige mediação, formação docente e uso responsável por estudantes

Com vigência de 21 meses, a bolsa tem o valor de R$ 18 mil mensais, além de um auxílio anual de R$ 24,3, distribuído em dois repasses, destinado à aquisição de insumos essenciais à pesquisa, oficinas, residências artísticas, workshops, equipamentos eletrônicos, publicações, documentação, produção de material didático, deslocamentos para pesquisas de campo e participação em eventos, entre outros.

A vaga conta com o apoio da Fundação Getty, por meio da iniciativa Getty Global Art and Sustainability Fellows Program. De acordo com a coordenadora do projeto, a pesquisadora Helena Pinto Lima, o bolsista selecionado atuará na intersecção entre pesquisa acadêmica e atividades artísticas sustentáveis, alinhadas com as práticas de comunidades indígenas e ribeirinhas, utilizando as coleções de Arqueologia, Etnografia e Linguística do MPEG para o desenvolvimento de obras, oficinas e publicações científicas.

 A pessoa selecionada deve contribuir para a execução de um plano de pesquisa intitulado “Estudos de patrimônio – tecnologias sociais, cultura material e sustentabilidade”, no âmbito do Convênio 01/2025. As candidaturas devem ser enviadas para o e-mail seccochs@museu-goeldi.br.

Critérios

Os candidatos à bolsa de pesquisa devem ser graduados na área de Ciências Humanas e ter, pelo menos, oito anos de atividade de pesquisa após a graduação. A pessoa selecionada deverá dedicar 40 horas semanais, de forma presencial e em regime de dedicação exclusiva, na Coordenação de Ciências Humanas, localizada no Campus de Pesquisa do Museu Goeldi, localizado no bairro da Terra Firme, em Belém. 

A vaga é destinada a pessoas indígenas. No entanto, na ausência desses candidatos, a vaga será remanejada à ampla concorrência. Os interessados devem consultar todos os detalhes da seleção no edital, disponibilizado no portal do Museu, incluindo os critérios de elegibilidade para a bolsa, a comprovação da experiência exigida, os documentos obrigatórios, o processo de inscrição, o julgamento das propostas, o cronograma completo da seleção, a descrição das atividades do bolsista, integrantes da comissão executiva, entre outros.

Colaborações com detentores de conhecimentos tradicionais

O projeto tem como objetivo principal promover colaborações com detentores de conhecimentos tradicionais, ampliando o acesso público aos acervos da instituição e tornando-os relevantes para os desafios contemporâneos enfrentados pelos povos da floresta e para as questões climáticas globais. A iniciativa é decorrente do papel desempenhado pelo Museu Goeldi – fundado em 1866 e reconhecido como a mais antiga instituição científica da Amazônia – na preservação de testemunhos da sociobiodiversidade amazônica. 

“Ao longo dos séculos XX e XXI, suas coleções culturais e científicas cresceram significativamente, reunindo milhões de artefatos e documentos que registram a história da ciência, bem como a diversidade cultural e biológica da Amazônia. Em 2023, o Museu declarou simbolicamente seu território como ‘Terra Indígena’, gesto que expressa seu compromisso com as demandas atuais das comunidades indígenas e fortalece programas colaborativos que incluem exposições, palestras, narrativas orais e feiras de artesanato”, destaca trecho do edital. 

Os mentores do projeto são: Ana Vilacy Galucio, linguista e curadora do Acervo de Linguística do MPEG; Artur da Silva Ribeiro, administrador e coordenador do Observatório de Tecnologia Social do MPEG; Emanoel Fernandes de Oliveira Junior, museólogo e coordenador do Departamento de Museologia; Erêndira Oliveira, arqueóloga e pesquisadora tecnologista do Acervo de Arqueologia; Helena Pinto Lima, arqueóloga e curadora do Acervo de Arqueologia; Hendrikus Gerardus Antonius van der Voort, linguista e curador do Acervo Etnográfico; e Sue Anne Ferreira da Costa, bióloga e coordenadora de Comunicação e Extensão – Cocex.

Serviço

Inscrições para pesquisador indígena no Museu Goeldi

Data: até 25/1
Como se inscrever: as candidaturas devem ser enviadas para o e-mail seccochs@museu-goeldi.br

Acesse o edital por meio do link

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Museu Paraense Emílio Goeldi

pesquisador indígena

oportunidade para indígenas

vagas de bolsas de pesquisa
Belém
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BELÉM

Histórias de Belém

Praça da República foi um cemitério? Entenda a história de um dos maiores cartões-postais de Belém

No aniversário de 410 anos de Belém, conheça a verdadeira história da Praça da República. Lenda conta que ali teria funcionado como um antigo cemitério, mas não é bem assim

12.01.26 18h29

Turismo

Cruzeiro transatlântico chega a Belém nesta segunda (12) e abre sequência de visitas em janeiro

A temporada de cruzeiros teve início em outubro de 2025 e segue até abril de 2026

12.01.26 12h24

BDAY

Xand Avião comanda o 'parabéns' de Belém em domingo de festa no Portal da Amazônia

Programação gratuita une a irreverência do Bloco Fofó de Belém à batida de Xand Avião e Carabao; confira os horários das apresentações

11.01.26 7h00

doação

ONG mobiliza público em Belém para encontrar lares para pets adultos e filhotes

Evento realizado pela ONG Adoção com Amor em parceria com o projeto Au Family reuniu cães e gatos no Castanheira Shopping

10.01.26 13h07

MAIS LIDAS EM BELÉM

Fogo

Incêndio no edifício Banna: fogo em apartamento no bairro de Nazaré provoca pânico em moradores

Caso aconteceu na noite de domingo (11); morador saiu pelo lado de fora do prédio para escapar das chamas

11.01.26 21h51

BELÉM

Idoso de 93 anos anda por parapeito do 8º andar para fugir de incêndio em Belém

Um apartamento no edifício Banna, no bairro Nazaré, pegou fogo nesse domingo (11)

12.01.26 8h21

ANIVERSÁRIO DE BELÉM

Corte do bolo de 15 metros celebra 410 anos de Belém com sabores amazônicos no Ver-o-Peso

A cerimônia, que reuniu moradores e autoridades, teve parabéns e a distribuição das dezenas de fatias

12.01.26 12h09

410 ANOS DE BELÉM

População faz festa após conseguir pedaço de bolo do aniversário de Belém; veja curiosidades do doce

Nessa segunda-feira (12), a capital do Pará completa 410 anos com festa tradicional no Ver-O-Peso

12.01.26 12h36

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda