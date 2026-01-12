Inscrições para pesquisador indígena no Museu Goeldi seguem até dia 25; veja como participar

Estão abertas as inscrições para uma bolsa de pesquisa e criação artística, voltada a candidatos indígenas, no Museu Paraense Emílio Goeldi (MPEG). O edital foi lançado na última sexta-feira (9) e prevê que o vínculo tenha duração de 21 meses, com atividades desenvolvidas em Belém (PA). A vaga integra o projeto “Museu Goeldi Terra Indígena: arte e sustentabilidade por meio do patrimônio cultural amazônico”. As inscrições seguem até dia 25.

VEJA MAIS

Com vigência de 21 meses, a bolsa tem o valor de R$ 18 mil mensais, além de um auxílio anual de R$ 24,3, distribuído em dois repasses, destinado à aquisição de insumos essenciais à pesquisa, oficinas, residências artísticas, workshops, equipamentos eletrônicos, publicações, documentação, produção de material didático, deslocamentos para pesquisas de campo e participação em eventos, entre outros.

A vaga conta com o apoio da Fundação Getty, por meio da iniciativa Getty Global Art and Sustainability Fellows Program. De acordo com a coordenadora do projeto, a pesquisadora Helena Pinto Lima, o bolsista selecionado atuará na intersecção entre pesquisa acadêmica e atividades artísticas sustentáveis, alinhadas com as práticas de comunidades indígenas e ribeirinhas, utilizando as coleções de Arqueologia, Etnografia e Linguística do MPEG para o desenvolvimento de obras, oficinas e publicações científicas.

A pessoa selecionada deve contribuir para a execução de um plano de pesquisa intitulado “Estudos de patrimônio – tecnologias sociais, cultura material e sustentabilidade”, no âmbito do Convênio 01/2025. As candidaturas devem ser enviadas para o e-mail seccochs@museu-goeldi.br.

Critérios

Os candidatos à bolsa de pesquisa devem ser graduados na área de Ciências Humanas e ter, pelo menos, oito anos de atividade de pesquisa após a graduação. A pessoa selecionada deverá dedicar 40 horas semanais, de forma presencial e em regime de dedicação exclusiva, na Coordenação de Ciências Humanas, localizada no Campus de Pesquisa do Museu Goeldi, localizado no bairro da Terra Firme, em Belém.

A vaga é destinada a pessoas indígenas. No entanto, na ausência desses candidatos, a vaga será remanejada à ampla concorrência. Os interessados devem consultar todos os detalhes da seleção no edital, disponibilizado no portal do Museu, incluindo os critérios de elegibilidade para a bolsa, a comprovação da experiência exigida, os documentos obrigatórios, o processo de inscrição, o julgamento das propostas, o cronograma completo da seleção, a descrição das atividades do bolsista, integrantes da comissão executiva, entre outros.

Colaborações com detentores de conhecimentos tradicionais

O projeto tem como objetivo principal promover colaborações com detentores de conhecimentos tradicionais, ampliando o acesso público aos acervos da instituição e tornando-os relevantes para os desafios contemporâneos enfrentados pelos povos da floresta e para as questões climáticas globais. A iniciativa é decorrente do papel desempenhado pelo Museu Goeldi – fundado em 1866 e reconhecido como a mais antiga instituição científica da Amazônia – na preservação de testemunhos da sociobiodiversidade amazônica.

“Ao longo dos séculos XX e XXI, suas coleções culturais e científicas cresceram significativamente, reunindo milhões de artefatos e documentos que registram a história da ciência, bem como a diversidade cultural e biológica da Amazônia. Em 2023, o Museu declarou simbolicamente seu território como ‘Terra Indígena’, gesto que expressa seu compromisso com as demandas atuais das comunidades indígenas e fortalece programas colaborativos que incluem exposições, palestras, narrativas orais e feiras de artesanato”, destaca trecho do edital.

Os mentores do projeto são: Ana Vilacy Galucio, linguista e curadora do Acervo de Linguística do MPEG; Artur da Silva Ribeiro, administrador e coordenador do Observatório de Tecnologia Social do MPEG; Emanoel Fernandes de Oliveira Junior, museólogo e coordenador do Departamento de Museologia; Erêndira Oliveira, arqueóloga e pesquisadora tecnologista do Acervo de Arqueologia; Helena Pinto Lima, arqueóloga e curadora do Acervo de Arqueologia; Hendrikus Gerardus Antonius van der Voort, linguista e curador do Acervo Etnográfico; e Sue Anne Ferreira da Costa, bióloga e coordenadora de Comunicação e Extensão – Cocex.

Serviço

Inscrições para pesquisador indígena no Museu Goeldi

Data: até 25/1

Como se inscrever: as candidaturas devem ser enviadas para o e-mail seccochs@museu-goeldi.br

Acesse o edital por meio do link