O Liberal chevron right Belém chevron right

Inscrições para o 'Partiu Futuro' são prorrogadas; veja até quando e como se inscrever

Curso é gratuito e oferece 100 vagas gratuitas para jovens de Belém

O Liberal
fonte

Programa 'Partiu' Futuro, em Belém. (Divulgação)

As inscrições para a edição 2025 do programa Partiu Futuro foram prorrogadas até o dia 5 de setembro. A iniciativa oferece 100 vagas gratuitas para jovens de Belém, entre 17 e 24 anos, interessados em formação profissional voltada ao setor do varejo. O objetivo é ampliar as oportunidades de inserção no mercado de trabalho, com trilhas de aprendizagem alinhadas às necessidades do comércio local.

O curso será ofertado no formato ensino a distância (EAD), com atividades online e cinco encontros presenciais. Além da formação, os participantes recebem benefícios como empréstimo de tablet com acesso à internet, auxílio transporte, lanche e uniforme para os encontros.

A grade inclui temas como desenvolvimento pessoal e social, relações de trabalho, tecnologia da informação e vivência prática em lojas parceiras. Ao fim do curso, os aprovados recebem certificado emitido pela Universidade Estadual do Ceará (UECE) e podem ser encaminhados para oportunidades de emprego com lojistas locais.

Para participar, é necessário ter ensino médio completo em escola pública, renda familiar de até três salários mínimos e disponibilidade para estudar no turno da manhã ou da tarde.

De acordo com Márcia Campos, diretora do Instituto Aliança, a proposta do programa vai além da capacitação: “Estamos oferecendo mais do que um curso. É uma experiência transformadora para jovens da região Norte, que muitas vezes não são contemplados por projetos semelhantes. Para nós, é uma honra levar essa oportunidade a Belém”, afirmou.

O projeto é promovido pelo Instituto Aliança, com apoio do Boulevard Shopping Belém, da Forge, da Zurich Foundation e do Zurich Santander, e cooperação técnica do Instituto IRIS.

Serviço

Programa Partiu Futuro – Edição 2025

  • Inscrições prorrogadas até 05/09
  • Onde se inscreve? No site do Instituto Aliança
  • Qual o Público? Jovens de 17 a 24 anos, com ensino médio completo em escola pública
  • Como será o curso? Curso EAD + 5 encontros presenciais
  • Qual o local? Boulevard Shopping Belém (Av. Visc. de Souza Franco, 776 - Reduto)
  • Quais os benefícios? Tablet com internet, auxílio transporte, lanche e uniforme
  • Como será a certificação? Feita pelao Universidade Estadual do Ceará (UECE)
.
