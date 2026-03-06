Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Belém chevron right

Inscrições para o Casamento Comunitário da Defensoria Pública do Pará são prorrogadas; veja data

O serviço contempla casais heterossexuais e homoafetivos residentes em Belém

O Liberal
fonte

Em 2025, a 7ª edição do Casamento Comunitário da Defensoria uniu 50 casais (Foto: Ascom/Defensoria Pública)

O prazo para se inscrever no 8º Casamento Comunitário da Defensoria Pública do Estado do Pará foi prorrogado e a inscrição pode ser feita até o dia 13 de março, na Central de Atendimento Referencial da Defensoria Pública do Pará, localizado na Travessa 1º de Março, N° 766, bairro da Campina, em Belém. A realização é da Diretoria Metropolitana da Defensoria e contempla casais heterossexuais e homoafetivos residentes exclusivamente no município de Belém. 

O objetivo do Casamento Comunitário é oferecer à população em situação de vulnerabilidade social, econômica e jurídica a oportunidade de oficializar a união. O reconhecimento em cartório garante direitos como adoção, herança, pensão, saúde, conta conjunta, compartilhamento de propriedade, entre outros. Em 2025, a 7ª edição do Casamento Comunitário da Defensoria uniu 50 casais em uma celebração no Teatro Estação Gasômetro.

Documentos necessários

Para realizar a inscrição, os casais devem estar acompanhados de duas testemunhas maiores de idade e levar os documentos necessários em versões original e cópia (ver lista de documentos abaixo). 

Solteiros maiores de 18 anos 

Os solteiros maiores de 18 anos devem apresentar: 

  • Certidão de Nascimento original (atualizada); 
  • Documento de identificação com foto (RG ou CNH); 
  • Comprovante de residência no município de Belém (atualizado);
  • Duas testemunhas maiores de 18 anos de idade, junto com documento de identificação com foto (RG ou CNH).

Solteiros maiores de 16 e menores de 18 anos

No caso de solteiros maiores de 16 anos e menores de 18, é necessário levar:

  • Consentimento dos pais com firma reconhecida em cartório de Notas (o modelo pode ser encontrado no próprio cartório); 
  • Certidão de Nascimento original; 
  • Documento de identificação com foto (RG ou CNH);
  • Comprovante de residência no município de Belém (atualizado);
  • Duas testemunhas maiores de 18 anos de idade, junto com o documento de identificação com foto (RG ou CNH). 

Menos de 16 anos podem se inscrever apenas com Alvará de Suprimento de Idade fornecido por juiz de Família.

Divorciados

Para os divorciados, é necessário levar: 

  • Certidão de Casamento original com Averbação do Divórcio (atualizada);
  • Cópia do Processo do Divórcio (sentença) ou Escritura Pública de Divórcio (informando sobre a partilha de bens);
  • Documento de identificação com foto, atualizado para divorciado (RG ou CNH);
  • Comprovante de residência no município de Belém (atualizado);
  • Duas testemunhas maiores de 18 anos de idade, junto com o documento de identificação com foto (RG ou CNH). 

Caso o divorciado queira se casar antes de ter sido homologada ou decidida a partilha dos bens do casal, vigorará o regime da separação legal de bens.

Viúvos

Os viúvos devem portar:

  • Certidão de Casamento original, atualizada com anotação de óbito;
  • cópia autenticada da Certidão de Óbito do/a cônjuge falecido/a;
  • documento de identificação do foto (RG ou CNH);
  • comprovante de residência no município de Belém (atualizado);
  • duas testemunhas maiores de 18 anos de idade, junto com o documento de identificação com foto (RG ou CNH). 

Caso haja inventário, deve-se juntar formal de partilha. Caso não haja inventário, deve-se juntar sentença negativa de inventário ou escritura pública negativa de inventário. Caso não apresente a documentação, vigorará o regime da separação legal de bens.

Serviço

Inscrições para o Casamento Comunitário da Defensoria Pública do Pará

Prazo: 13 de março.
Horário: 8h às 13h.
Local: Central de Atendimento Referencial da Defensoria Pública do Pará.
Endereço: Travessa 1º de Março, nº 766, bairro da Campina.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Casamento comunitário

cidades

Belém
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BELÉM

SEXTOU

Festa Rataria inaugura edição em Belém com DJs e música eletrônica alternativa

Evento no Núcleo de Conexões Na Figueiredo promete aquecer as pistas com experimentações do Funk ao Post-punk e Tecnobrega

27.02.26 14h34

ajude!

Eletricista é baleado no Guamá e família pede doação de sangue em campanha; colabore!

Diante da gravidade do quadro, parentes e amigos iniciaram uma mobilização nas redes sociais e entre moradores da região

25.02.26 15h06

BUSCA

Morte de protetora em Belém deixa 60 gatos castrados à espera de adoção

Todos os felinos disponíveis já passaram pelo processo de castração e os novos tutores contarão com suporte veterinário

21.02.26 12h02

Afeto por encomenda

Com foco em experiências, mercado de surpresas personalizadas se expande em Belém

Profissionais do setor relatam aumento na demanda por serviços que vão desde ambientações românticas até cestas e presentes exclusivos

15.02.26 6h30

MAIS LIDAS EM BELÉM

BELÉM

Maré alta em Belém: confira os horários a partir desta terça-feira (3)

Moradores de áreas próximas a igarapés, canais e regiões sujeitas à influência das marés devem redobrar a atenção, principalmente nos horários indicados

02.03.26 22h19

OPERAÇÃO MARÉ ALTA

Maré alta em Belém muda o trânsito: veja as vias bloqueadas, desvios e rotas alternativas

Agentes de trânsito da Segbel estão posicionados em pontos estratégicos da capital até domingo (8), para organizar o fluxo de veículos

04.03.26 15h40

CARNAVAL 2026

VÍDEO: Destaque da Acadêmicos da Pedreira cai de carro alegórico na Aldeia Amazônica, em Belém

Integrante da escola de samba foi atendido logo após o incidente na sexta-feira (27) e passa bem, informou a liga das agremiações

01.03.26 16h01

DESLIZAMENTO

Deslizamento de terra atinge 8 casas e afeta 40 famílias no 'Recanto Verde', distrito de Icoaraci

Uma casa ficou completamente destruída e sete foram diretamente afetadas, informou a prefeitura

02.03.26 8h19

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda