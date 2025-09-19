Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Belém chevron right

Inscrições para a Olimpíada Nacional de Eficiência Energética seguem até 30 de setembro

A competição é voltada para estudantes do 8º e 9º ano das redes pública e privada de todo o Brasil

O Liberal

As inscrições para a Olimpíada Nacional de Eficiência Energética (ONEE) estão abertas até 30 de setembro no site onee.org.br. A 3ª edição da competição é voltada para alunos do 8º e 9º ano das redes pública e privada em todo o país. A expectativa é mobilizar cerca de 500 mil estudantes nesta edição.

No Pará, a ação conta com apoio da Equatorial Energia, que busca incentivar a conscientização sobre o uso responsável da energia elétrica, a sustentabilidade e os impactos sociais e econômicos do consumo de recursos naturais.

De acordo com Pricila Hinvaitt, responsável pela área de Eficiência Energética da Equatorial Pará, os professores têm papel fundamental na mobilização. “Estamos mobilizando escolas e educadores em todas as regiões do estado. Falar de sustentabilidade e meio ambiente é importante para todos nós, especialmente por vivermos na Amazônia. Temos certeza de que os jovens serão multiplicadores dessas informações em casa, nos grupos de amigos e nos demais círculos sociais”, afirmou.

VEJA MAIS

image Aluno do sul do Pará é selecionado para Olimpíada Latino-Americana de Astronomia e Astronáutica
Equipes de até cinco estudantes representarão seus países em desafios individuais e em grupo na OLAA

image Aluno do sul do Pará é selecionado para Olimpíada Latino-Americana de Astronomia e Astronáutica
Equipes de até cinco estudantes representarão seus países em desafios individuais e em grupo na OLAA

O que a ONEE oferece aos participantes

A olimpíada inclui curso de formação para docentes, desafios interativos em formato de games e provas objetivas. Os estudantes com melhor desempenho serão homenageados em cerimônia nacional marcada para 6 de novembro, em Brasília (DF).

Premiação da Olimpíada Nacional de Eficiência Energética

  • Medalhas de ouro, prata e bronze;
  • Um notebook para o melhor aluno de cada estado;
  • Classificação direta para a 2ª fase da Olimpíada Nacional de Ciências (ONC) de 2026.

Organização e parceria nacional

A ONEE é uma iniciativa da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL). Em 2025, a coordenação está a cargo do Instituto Abradee, com proposição da RGE (grupo CPFL) e participação de 48 distribuidoras de energia de todo o Brasil. O objetivo é fortalecer a cultura do consumo consciente e alinhar o projeto ao Plano Nacional de Eficiência Energética.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

olimpíada nacional de eficiência energética

inscrições
Belém
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BELÉM

COP 30

Anitta promete brilhar no Festival Global Citizen: 'Vamos arrasar em Belém'

A cantora também respondeu se vai trazer os “Ensaios da Anitta” à capital paraense

19.09.25 14h44

BELÉM 

Sesc assume gestão da Praça Waldemar Henrique e celebra Dia Mundial da Limpeza

Evento reúne voluntários, apresentações artísticas e ações de sustentabilidade em Belém

18.09.25 18h24

HUMOR EM BELÉM

Raphael Ghanem apresenta stand-up em Belém nos dias 18 a 20 de setembro

Humorista retorna à capital paraense com o espetáculo “Se É Que Você Me Entende”, em três sessões no Teatro Resolve

15.09.25 18h43

FAFÁ DE BELÉM

'Conversas de Varanda': Série de Fafá de Belém chega a São Paulo com foco na Amazônia

Encontro mediado por Fafá de Belém abre diálogo sobre ancestralidade, inovação e sustentabilidade da floresta

15.09.25 17h57

MAIS LIDAS EM BELÉM

ZELADORIA URBANA

Coleta de lixo ganha novos dias e horários em seis bairros de Belém; veja onde

De acordo com a empresa responsável pelo serviço, a mudança busca otimizar o atendimento em áreas com maior volume descartado pela população

16.09.25 18h22

INOVAÇÃO

Grupo Liberal lança novo espaço e aprofunda debates voltados à COP 30 e ao desenvolvimento no Pará

No próximo dia 25, será lançado o COP Talks, evento que aprofunda a agenda de debates da COP 30 de Belém e marca a inauguração do Espaço Liberal

14.09.25 9h00

INAUGURAÇÃO

Porto Futuro ganha novo espaço gastronômico com culinária e cultura amazônica

Amazônia na Cuia chega à sua terceira unidade com Nilson Chaves lançando música inédita inspirada no cardápio

15.09.25 22h58

TRÂNSITO

Trânsito terá mudanças para show de Ivete Sangalo no Mangueirão; saiba como vai ficar

Detran montou operação para garantir a fluidez do trânsito e evitar transtornos na chegada ao evento

18.09.25 12h09

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda