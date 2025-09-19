Inscrições para a Olimpíada Nacional de Eficiência Energética seguem até 30 de setembro

As inscrições para a Olimpíada Nacional de Eficiência Energética (ONEE) estão abertas até 30 de setembro no site onee.org.br. A 3ª edição da competição é voltada para alunos do 8º e 9º ano das redes pública e privada em todo o país. A expectativa é mobilizar cerca de 500 mil estudantes nesta edição.

No Pará, a ação conta com apoio da Equatorial Energia, que busca incentivar a conscientização sobre o uso responsável da energia elétrica, a sustentabilidade e os impactos sociais e econômicos do consumo de recursos naturais.

De acordo com Pricila Hinvaitt, responsável pela área de Eficiência Energética da Equatorial Pará, os professores têm papel fundamental na mobilização. “Estamos mobilizando escolas e educadores em todas as regiões do estado. Falar de sustentabilidade e meio ambiente é importante para todos nós, especialmente por vivermos na Amazônia. Temos certeza de que os jovens serão multiplicadores dessas informações em casa, nos grupos de amigos e nos demais círculos sociais”, afirmou.

O que a ONEE oferece aos participantes

A olimpíada inclui curso de formação para docentes, desafios interativos em formato de games e provas objetivas. Os estudantes com melhor desempenho serão homenageados em cerimônia nacional marcada para 6 de novembro, em Brasília (DF).

Premiação da Olimpíada Nacional de Eficiência Energética

Medalhas de ouro, prata e bronze;

Um notebook para o melhor aluno de cada estado;

Classificação direta para a 2ª fase da Olimpíada Nacional de Ciências (ONC) de 2026.

Organização e parceria nacional

A ONEE é uma iniciativa da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL). Em 2025, a coordenação está a cargo do Instituto Abradee, com proposição da RGE (grupo CPFL) e participação de 48 distribuidoras de energia de todo o Brasil. O objetivo é fortalecer a cultura do consumo consciente e alinhar o projeto ao Plano Nacional de Eficiência Energética.