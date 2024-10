Inscrições abertas para licenciatura em Libras e Música na Uepa; confira os prazos

A Universidade do Estado do Pará (Uepa) abriu dois Processos Seletivos Especiais (PSE): um para o curso de licenciatura em Letras-Libras 2025 e outro para licenciatura em Música. As inscrições para os dois processos seletivos começam na próxima quarta-feira, 23 de outubro, e seguem até o dia 7 de novembro, exclusivamente online. As provas ocorrerão no dia 1º de dezembro, nos municípios onde os cursos são ofertados.

O curso de Letras-Libras é voltado tanto para pessoas ouvintes quanto surdas ou com deficiência auditiva, com conhecimento básico de Língua Brasileira de Sinais (Libras) e que tenham concluído o Ensino Médio. As vagas são para os campi de Belém e Marabá e a seleção será realizada por meio de provas objetivas, abrangendo conhecimentos específicos de Libras, Língua Portuguesa e Matemática, além de uma prova discursiva com produção escrita. O edital referente ao curso é o 109/2024.

Já o curso de licenciatura em Músicaé ofertado nos campi da Uepa em Belém, Santarém e Vigia. O certame também será realizado em duas etapas: a primeira composta por uma prova de redação e a segunda por uma prova específica de música. O edital é o 110-2024.

Além desses cursos, a Uepa também divulgou o edital do Processo Seletivo 2025 (Prosel), no último dia 16 de outubro, com mais de 3 mil vagas distribuídas entre os cinco campi de Belém e outros 18 municípios. Para participar do Prosel 2025, os candidatos devem estar inscritos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), cujas provas ocorrerão nos dias 3 e 10 de novembro. O período de inscrição para o Prosel começa no dia 22 de outubro e vai até 14 de novembro, exclusivamente online.

