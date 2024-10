Uepa divulga edital do Prosel 2025 com oferta de 3.752 vagas; veja como se inscrever

A Universidade do Estado do Pará (Uepa) divulgou, nesta quarta-feira (16), o edital do Processo Seletivo 2025 (Prosel) para os interessados em ingressarem em algum dos 95 cursos de graduação da instituição pública. São ofertadas 3.752 vagas nos cinco campi de Belém e mais 18 municípios paraenses, além de uma vaga reservada em cada curso para Pessoas com Deficiência (PcD). Todas informações sobre o Prosel estão disponíveis no edital 108-2024, publicado no site Uepa.

Novidade

A novidade de 2025 é a oferta de 40 vagas para o curso de Engenharia Civil, no campus XXI da Uepa, na região do Caeté. Até então, a Universidade ofertava esse curso apenas no programa de forma Pará e agora foi aprovada a oferta regular no município de Bragança.

Como se inscrever no Prosel 2025?

Para participar do Prosel 2025, os candidatos já devem estar inscritos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), cujas provas serão realizadas nos dias 3 e 10 de novembro. O período de inscrição começa no dia 22 de outubro e segue até o dia 14 de novembro, de forma exclusivamente online, por meio do site do Prosel.

Cotas

O pró-reitor de graduação da Uepa, Ednalvo Apóstolo Campos, destaca que “o edital, para este ano, foi revisado e alterado em relação às cotas. Nós aprovamos a cota para quilombolas e indígenas e reserva de vaga adicional para as Pessoas com Deficiência (PcD), no âmbito do programa de ações afirmativas da Uepa”.

O pró-reitor também explica que os candidatos que estudaram em escolas públicas vão poder escolher entre concorrer às vagas independente da renda familiar ou às vagas destinadas para candidatos com renda menor ou igual a 1 salário-mínimo mensal per capita: “os alunos com renda baixa serão priorizados também dentro dessa cota", explica o responsável pelo certame.

E os cursos de Música e Letras-Libras?

Nos próximos dias também serão divulgados os editais específicos para os cursos de Música e Letra-Libras. Nestes certames, “teremos um edital específico para quilombolas e indígenas, uma reserva de vagas específica a mais para PcD”, detalha o pró-reitor.