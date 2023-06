Iniciativas e ações ambientais estimulam a sustentabilidade em Belém

Nesta segunda-feira, 5 de junho, é comemorado o Dia Mundial do Meio Ambiente, data criada pela Organização das Nações Unidas (ONU) para chamar a atenção da sociedade para os problemas ambientais e para a importância de preservar os recursos naturais do planeta.

Em Belém, atitudes e iniciativas estão sendo implantadas com o objetivo de tornar a cidade ambientalmente mais sustentável. Iniciativas como a do artesão Orlando Serra, de 61 anos, que trabalha com a reciclagem de pneus, transformando o que iria entulhar terrenos em obras de arte.

O artesão já atua na transformação desses materiais há cerca de 11 anos e solta a criatividade para fabricar peças como cama para cães, centro de mesas, vasos para plantas e peças para jardinagem com identidade amazônica.

“Eu comecei a trabalhar com pneu para ajudar a melhorar a renda da família. Hoje, por onde eu passo e vejo um pneu, recolho e transformo em peças de arte. Eu costumo dizer que o meio ambiente é a nossa casa comunitária. As pessoas não têm a noção do quanto elas agridem o solo quando, por exemplo, descartam um pneu de forma irregular ou quando queimam esses materiais. Além de estarem cometendo um crime ambiental, estão poluindo o ar que respiramos”, destaca Orlando.

O artesão já atua na transformação desses materiais, há cerca de 11 anos e solta a criatividade para fabricar peças (Ivan Duarte/ O Liberal)

Desde que começou com a reutilização dos pneus, Orlando acredita ter contribuído não apenas com o meio ambiente, ma,s também, com a saúde coletiva, pois, conforme observou o artesão, pneus descartados irregularmente são habitat natural para a proliferação de larvas e mosquitos da dengue.

Amigos de Belém

Unir esforços para construir uma cidade coletivamente mais saudável é o objetivo principal da associação Amigos de Belém, um grupo fundado em 2013 com o intuito de fomentar a participação da população na transformação da cidade em um local ambientalmente mais sustentável.

Entre as ações sociais implantadas pelos Amigos de Belém, está o Projeto Catamor na Maré, em atividade desde 2018 na Ilha do Combu, que busca melhorar os indicadores de coleta seletiva na ilha, aumentando, também, a renda dos catadores de materiais recicláveis e beneficiando a população do local com oficinas de compostagem.

VEJA MAIS

De acordo com o engenheiro civil e doutor em Ciências Ambientais Paulo Maurício Pinho, voluntário e diretor executivo da associação, a iniciativa já foi executada em sete restaurantes da ilha e, a partir dessa ação, a administração municipal começou a fazer a coleta convencional na região.

“Essa já foi uma grande vitória da associação, mas ainda estamos brigando até hoje para que seja implantada a coleta seletiva em todos os restaurantes, assim como ações de saneamento” pontua.

Além disso, Paulo conta que foram realizadas ações pontuais nas praias de Joanes e Água Boa, ambas em Salvaterra, no Marajó, em parceria com o projeto "Na Maré", onde foram recolhidos dose bags com resíduos plásticos.

Reaproveitamento de tecidos

Enxergar o que normalmente é descartado como algo que tem valor, vem provocado o surgimento de diversas iniciativas ecológicas e sociais mais conscientes como a da Maria das Graças Bulhões Arruda, uma design de moda que reaproveita restos de tecidos para confecção de roupas, acessórios e decoração. Matérias-primas que que iam parar no lixo e que começam a ter um destino mais sustentável.

“Nós temos duas linha linhas de produção e quando compro tecidos para produzir as peças, eu reutilizo as sobras dessa roupas para produzir outras peças. Até vestido de noivas, já consegui produzir todo feito de retalho”, relata.

Projeto Anamã

Segundo dados do projeto Blue Keepers, ligado ao Pacto Global da ONU, cada pessoa pode produzir até 16 quilos de lixo que acaba indo para o mar todo ano. Boa parte desses materiais, chega aos oceanos por meio dos rios, que, também, levam o que é jogado na areia.

Para tentar mudar esse cenário, um grupo de jovens estudantes voluntários de Belém, vem retirando o lixo de onde ele não deveria estar. Essas pessoas fazem parte do projeto Anamã, que nasceu em 2020 e tem como missão interromper o fluxo de plástico nos rios urbanos da Amazônia, por meio da implantação de Ecobarreiras de baixo custo, que retêm os resíduos antes que cheguem aos oceanos. A iniciativa também apostou na instalação de Ecopontos, locais destinados para descartes de resíduos domésticos e auxílio em ações de educação ambiental em comunidades e escolas.

São centros de reciclagem e tecnologias sustentáveis, que em conjunto a comunidades em situação de vulnerabilidade socioeconômica, geram renda por meio da promoção do mercado de reciclagem em cidades e municípios.

O projeto atua no distrito de Icoaraci, em Belém, e no município de Bujaru, no nordeste do Pará, mas de acordo com a diretora de comunicação do projeto, Beatriz Araújo, a ideia é que as Ecobarreiras se expandam para todos os rios do estado.

Segundo Beatriz, desde a instalação das Ecobarreiras, o projeto já conseguiu retirar dos rios cerca de 312,95 quilos de resíduos não descartados. “Já impactamos mais de 185,3 milhões de pessoas com nosso sistema. Isso é muito gratificando pra gente, uma ideia tão pequena se tornar algo tão grande e necessária pra população” ressalta.

“Para mim, projeto tem a importância de transformar vidas. Através dele, eu consigo ver de perto, o resultado incrível que transforma realidades das comunidades por meio das ações de educação ambiental e da conscientização do descarte irregular de lixo. Me faz ter certeza que o empreendedorismo social é a esperança que precisamos para construir mundo melhor” destaca Beatriz.

(Luciana Carvalho, estagiária da Redação sob supervisão de João Thiago Dias, Coordenador do Núcleo de Cidades).