Dia Mundial do Meio Ambiente: II Sarau Curupira Belém debate justiça climática e cultura popular

A 2ª edição do Sarau Curupira Belém abre a Semana Nacional do Meio Ambiente com atividades artístico-culturais, formações, rodas de conversa e feirão de moda sustentável. O evento ocorre no sábado (3) e domingo (4), na Casa Samaúma, localizada na rua Riachuelo, bairro da Campina.

A programação conta com com formações e diálogos a partir de rodas de conversa, oficinas e mobilização de colagem de lambes, com apresentações artístico-culturais, feira criativa, além de flash tattoo, tranças e bingo. O Sarau Curupira Belém vem com a proposta de Ecoar a Justiça Climática e a Cultura Popular na Amazônia com atividades interativas de educomunicação, sustentabilidade e racismo ambiental.

Mariana Pereira, Coordenadora da Maré Cheia Produtora, vai mediar atividade interativa “Ecoar da Samaúma: Ideias Barulhentas de Enfrentamento ao Racismo Ambiental”. Ela explica que várias regiões, comunidades e diversos lugares da periferia enfrentam as consequências do racismo ambiental, mas não sabem.

“As periferias sofrem com a falta de saneamento, alagamentos, descarte irregular de lixo e muitos outros problemas, por isso é preciso reconhecer e dar nome ao problema para pensarmos em formas de enfrentamento. Queremos provocar os participantes da nossa atividade a refletir sobre o lugar de onde estão vindo e quais situações ultrapassam simples problemas estruturais”, afirma Mariana, que realiza esta atividade por meio de dinâmicas pedagógicas e diálogo entre pares.

Além das celebrações com atividades culturais, o sarau traz a arte aliada a sustentabilidade por meio da oficina de “Construção de Bonecos com materiais recicláveis" a partir do espetáculo “Pra Onde Foi Iara”, que utiliza a ludicidade para abordar temas como ancestralidade e sustentabilidade dentro do contexto amazônico, através de memórias e paisagens que fazem parte da nossa vivência.

A programação ainda conta com Feira Criativa em parceria com o coletivo de moda sustentável Bote Esse Look, que conta com oito empreendimentos do ramo do brechó e produção artesanal e buscam incentivar o consumo consciente e sustentável, enaltecer e valorizar a estética periférica amazônica e promover a inclusão com roupas para todos os corpos e gêneros.

A Semana Nacional do Meio Ambiente acontece na primeira semana de todo mês de junho, desde 1981, quando foi instaurada pelo Decreto nº 86.028 no Brasil. A data foi escolhida por conta do Dia Mundial do Meio Ambiente, comemorado no dia 5 de junho, criada pela Organização das Nações Unidas (ONU), mais especificamente pelo Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA), em 1974.