COP 30: Ministério das Cidades ajudará Belém a se preparar para o evento, afirma Jader Filho

O governo federal, por meio do Ministério das Cidades, se colocou à disposição para colaborar com Belém na preparação para a 30ª Edição da Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2025 (COP 30), que vai ser realizada em 2025 e deve reunir visitantes de diversas partes do mundo. A afirmação é do titular da pasta, Jader Filho.

Em um vídeo gravado nesta sexta-feira (26) - após o anúncio de que a cidade havia sido escolhida para sediar o evento - ele afirma que o governo federal e especificamente o Ministério das Cidades estão preparados para ajudar Belém "a fazer bonito", citando a melhoria no transporte e equipamentos da cidade, e ainda o tratamento dos resíduos sólidos.

VEJA MAIS

[[(standard.Article) Entenda o que é a COP 30; Belém sedia o evento internacional em 2025]]

"Enfim, fazer com que Belém faça um lindo trabalho, e (assim) possa mostrar para o mundo como a gente sabe fazer os nossos eventos. Contem com o Ministério das Cidades, contem com o governo federal, para que a gente faça a melhor COP de todas", declarou Jader Filho.