Indígenas e quilombolas são convocados para habilitação na UFPA

Candidatos indígenas e quilombolas, aprovados no Processo Seletivo Especial (2022) da UFPA, são convocados para a habilitação ao vínculo institucional. A etapa vai garantir a permanência do estudante na vaga, por meio do Cadastro Online de Calouros (COC) e, em seguida, da entrega presencial da documentação exigida, entre os dias 3 e 4 de março, para cursos extensivos, e 1º de junho para os intensivos ou de segunda entrada.

Ao todo, 651 estudantes devem participar do processo, atentando ao passo a passo descrito no edital de habilitação. Segundo o documento, a primeira etapa da habilitação (cadastro online) deve ser concluída até a data da entrega presencial dos documentos.

Para fazer o cadastro online, o calouro deve acessar o site do sistema e preencher o formulário corretamente. Também é necessário fazer o envio da documentação digitalizada, no formato PDF, PNG ou JPG.

Nas datas determinadas por curso, segundo o Anexo I do edital, os candidatos deverão levar, presencialmente, os documentos originais e cópias para conferência no seu respectivo campus. Somente será aceita a documentação entregue por terceiros mediante procuração pública ou particular, com firma reconhecida em cartório.

Independente da vaga ou da classificação, os estudantes deverão apresentar os seguintes documentos:

- Comprovante de esquema vacinal completo para covid-19;

- CPF e Cédula de Identidade (RG);

- Certidão de quitação eleitoral (para maiores de 18 anos. Não obrigatória para candidatos indígenas);

- Comprovante de quitação militar (para homens maiores de 18 anos. Não obrigatória para candidatos indígenas);

- Histórico Escolar do Ensino Médio;

- Certificado de Conclusão do Ensino Médio ou Diploma de Conclusão do Ensino Técnico Integrado ao Médio;

- Comprovante de residência (água ou energia elétrica).

- Uma (1) fotografia 3x4 recente e de frente;

- Declaração de que não possui vínculo com outra instituição pública de ensino, conforme modelo disponível no sistema Cadastro Online de Calouros;

- E o arquivo do COC preenchido e assinado, bem como as declarações geradas pelo sistema, emitidas quando é finalizado o cadastro dos dados e documentos no sistema.

Caso o calouro resida em zona rural e não tenha comprovante de residência como os citados acima, a Universidade aceitará uma Declaração de Residência emitida e assinada por representante legal de Associações, Sindicatos e/ou Colônia, Organizações Religiosas ou Tradicionais, desde que o documento informe expressamente o endereço da residência.

A Universidade também orienta que, na entrega presencial da documentação, o estudante apresente a Declaração de Pertencimento a Povo Indígena ou à Comunidade Quilombola, conforme foi exigida no edital de inscrição do PSE 2022.