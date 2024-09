Independência do Brasil: veja o que abre e o que fecha no feriado deste sábado (7)

Neste ano, o feriado de 7 de Setembro, que celebra a Independência do Brasil, vai cair em um sábado. Apesar do feriado, os supermercados irão funcionar normalmente. E, na área de saúde do município, os serviços essenciais de emergência também estarão funcionando normalmente, segundo a Prefeitura de Belém.

Supermercados

Os supermercados funcionarão normalmente. Mas os horários de abertura e fechamento ficam a critério de cada loja.

Shoppings

Castanheira Shopping

As lojas funcionarão das 11h às 21h. Já a Praça de Alimentação, das 11h às 22h. Mas se intenção for fazer compras, o Supermercado Líder funcionará das 07h às 22h e a academia e cinema, obedecerão a suas programações.

Shopping Metrópole Ananindeua

Lojas, quiosques, praça de alimentação, restaurantes: 11H às 21h

Cinema: Conforme a programação

Academia Machida: 9h às 15h

Hemopa: 07h30 às 17h

Boulevard Shopping Belém

Lojas - 11h às 21h

Praça de Alimentação e Lazer - 11h às 22h

Restaurantes - 11h às 00h

Cinema - De acordo com a programação.

Shopping Bosque Grão-Pará

Lojas e quiosques - 11h às 21h

Entretenimento e Lazer - 12h às 22h

Praça de Alimentação - 11h às 22h

Restaurantes - 11h às 23h

Cinema / Teatro - De acordo com a programação

Academia / Crossfit- De acordo com a programação

Pátio Belém

Lojas: 11h às 21h

Praça de Alimentação: 11h às 22h

Cinema: Conforme programação

Smart Fit: 8h às 17h

Município de Belém

A Secretaria Municipal de Saúde (Sesma) informa, que no feriado de 7 de setembro, todos os serviços essenciais de emergência estarão funcionando normalmente. Estes serviços incluem as Unidades com Urgência e Emergência da Sesma, a Central de Leitos, as Unidades de Pronto Atendimento (UPA), o Departamento de Vigilância em Saúde (DEVS), o Hospital Geral de Mosqueiro, a Central de Ambulância 192 (SAMU) e os Hospitais de Pronto-Socorro, Mário Pinotti e Humberto Maradei Pereira.

Além disso, no sábado, 7, a Sesma realizará uma ação de vacinação contra Influenza e fornecerá orientações sobre o aplicativo Saúde Belém Digital nos shoppings centers Pátio Belém e Bosque Grão Pará.