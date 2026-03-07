Incêndio atinge prédio no bairro da Pedreira, em Belém
Equipes da Polícia Militar foram acionadas e realizaram o isolamento da área ao redor do imóvel para garantir a segurança de moradores e pedestres que circulavam pela região
Um incêndio foi registrado na tarde deste sábado (7) em um prédio localizado na avenida Marquês de Herval com a travessa Angustura, no bairro da Pedreira, em Belém.
De acordo com informações preliminares, equipes da Polícia Militar do Pará (PMPA) foram acionadas e realizaram o isolamento da área ao redor do imóvel para garantir a segurança de moradores e pedestres que circulavam pela região.
Militares do Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA) também foram deslocados para o local e atuam na ocorrência. Até o momento, não há confirmação sobre quando o incêndio começou ou sobre a situação atual do fogo.
Também não foram divulgadas informações oficiais sobre possíveis feridos ou sobre danos causados pela ocorrência.
A movimentação de viaturas e o isolamento da área chamaram a atenção de moradores e de pessoas que passavam pelo local no momento do incêndio.
Novas informações devem ser divulgadas pelas autoridades responsáveis à medida que a ocorrência for atualizada.
