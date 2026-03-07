Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Belém chevron right

Incêndio atinge prédio no bairro da Pedreira, em Belém

Equipes da Polícia Militar foram acionadas e realizaram o isolamento da área ao redor do imóvel para garantir a segurança de moradores e pedestres que circulavam pela região

Da Redação
fonte

A movimentação de viaturas e o isolamento da área chamaram a atenção de moradores e de pessoas que passavam pelo local no momento do incêndio (Foto: Dilson Pimentel/Especial para O Liberal)

Um incêndio foi registrado na tarde deste sábado (7) em um prédio localizado na avenida Marquês de Herval com a travessa Angustura, no bairro da Pedreira, em Belém.

De acordo com informações preliminares, equipes da Polícia Militar do Pará (PMPA) foram acionadas e realizaram o isolamento da área ao redor do imóvel para garantir a segurança de moradores e pedestres que circulavam pela região.

Militares do Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA) também foram deslocados para o local e atuam na ocorrência. Até o momento, não há confirmação sobre quando o incêndio começou ou sobre a situação atual do fogo.

Também não foram divulgadas informações oficiais sobre possíveis feridos ou sobre danos causados pela ocorrência.

A movimentação de viaturas e o isolamento da área chamaram a atenção de moradores e de pessoas que passavam pelo local no momento do incêndio.

Novas informações devem ser divulgadas pelas autoridades responsáveis à medida que a ocorrência for atualizada.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

incêndio em prédio em belém

bairro da pedreira
Belém
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BELÉM

Alta do café

Com saca acima de R$ 1.800, cafeterias de Belém tentam segurar aumento do café

Empresários do setor afirmam que o aumento do grão já pressiona margens, mas consumo segue impulsionado pela experiência nas cafeterias

06.03.26 12h45

SEXTOU

Festa Rataria inaugura edição em Belém com DJs e música eletrônica alternativa

Evento no Núcleo de Conexões Na Figueiredo promete aquecer as pistas com experimentações do Funk ao Post-punk e Tecnobrega

27.02.26 14h34

ajude!

Eletricista é baleado no Guamá e família pede doação de sangue em campanha; colabore!

Diante da gravidade do quadro, parentes e amigos iniciaram uma mobilização nas redes sociais e entre moradores da região

25.02.26 15h06

BUSCA

Morte de protetora em Belém deixa 60 gatos castrados à espera de adoção

Todos os felinos disponíveis já passaram pelo processo de castração e os novos tutores contarão com suporte veterinário

21.02.26 12h02

MAIS LIDAS EM BELÉM

BELÉM

Maré alta em Belém: confira os horários a partir desta terça-feira (3)

Moradores de áreas próximas a igarapés, canais e regiões sujeitas à influência das marés devem redobrar a atenção, principalmente nos horários indicados

02.03.26 22h19

BELÉM

Passarela na av. Júlio César tem risco de desabamento e trânsito é interrompido em Belém

A Prefeitura de Belém determinou a realização de uma vistoria técnica detalhada na estrutura da passarela, além da análise das condições de segurança de outras intervenções vinculadas à obra, garantindo que nenhum risco seja imposto à população

06.03.26 15h50

OPERAÇÃO MARÉ ALTA

Maré alta em Belém muda o trânsito: veja as vias bloqueadas, desvios e rotas alternativas

Agentes de trânsito da Segbel estão posicionados em pontos estratégicos da capital até domingo (8), para organizar o fluxo de veículos

04.03.26 15h40

CARNAVAL 2026

VÍDEO: Destaque da Acadêmicos da Pedreira cai de carro alegórico na Aldeia Amazônica, em Belém

Integrante da escola de samba foi atendido logo após o incidente na sexta-feira (27) e passa bem, informou a liga das agremiações

01.03.26 16h01

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda