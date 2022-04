Imagem peregrina visita feirantes do Mercado do Ver-o-Peso, em Belém

Como parte da programação de evangelização para o Círio 2022, a Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré visitou, na tarde desta sexta-feira (22), trabalhadores e visitantes do Mercado do Ver-o-Peso, no bairro da Campina, em Belém. A celebração religiosa que estava marcada para ser presidida pelo diácono José Rocha na Pedra do Peixe precisou ser alterada para o Solar da Beira em virtude da chuva. No local, vários devotos ficaram emocionados com a presença da Padroeira da Amazônia.

A Imagem Peregrina chegou ao Ver-o-Peso por volta das 13h30, após ter passado pela manhã pela Basílica Santuário, no bairro de Nazaré, e na Paróquia de Sant’Ana, na Campina. Feirantes e pessoas que passavam pelo mercado naquele momento ficaram surpresos com a visita e seguiram a caminhada rumo ao Solar da Beira. Quem estava fazendo compras no Comércio Central de Belém também ficou surpreso e decidiu acompanhar a cerimônia eucarística.

Emoção e fé

Dilene Abreu, 53 anos, não conseguiu conter a emoção com a visita de Nossa Senhora. Ela disse que nunca havia visto de tão perto como naquele momento. “Foi um presente de Deus com certeza. Eu não ia sair de casa por causa da chuva. Decidi vir para o comer e comprar algumas coisas, o ônibus não demorou a chegar na parada que eu pego o transporte lá no Coqueiro. Quando eu a vi chegando pensei que não poderia deixar de reverenciá-la. Já mandei inclusive umas fotos para a minha filha”, disse a devota.

Quem também ficou emocionado com a visita foi o casal de feirantes Constantino da Silva, 54 anos, e Karen Melo, 34 anos. Eles contaram que sempre acompanham a corda dos cortejos da Trasladação e do Círio. Devido a pandemia do coronavírus que impossibilitou a realização das peregrinações marianas durante dois anos, eles estavam ansiosos para participarem novamente de uma manifestação de fé à mãe de Jesus.

“Nós trabalhamos com venda de verduras aqui mesmo no Ver-o-Peso. Não sabíamos que teria essa visita tão especial hoje. Nós sempre acompanhamos o Círio e a Trasladação, já estávamos com saudades de estar perto dela. Só temos a agradecer por essa oportunidade e pedir proteção a todos, pois viemos de um momento tão difícil de covid-19. Sabemos que a doença ainda não acabou, por isso pedimos a ela que nos proteja para termos o nosso Círio esse ano de novo”, comentou.

A celebração contou com cânticos da Igreja Católica e orações. O diácono José Rocha afirmou que aquele dia era especial por tornar marcar o encontro de Maria com seus filhos trabalhadores do Mercado do Ver-o-Peso, que diariamente estão na batalha para levar o pão de cada dia para as suas famílias. Como representante dos feirantes, Manoel Rendeiro, conhecido como "Didi do Ver-o-Peso", participou das homenagens. Ao final do ato litúrgico, o Cônego Roberto Cavalli tomou a palavra e pediu bênçãos aos presentes. Depois todos seguiram em direção à Pedra do Peixe, até que a Imagem Peregrina seguiu para o restante das visitações do dia.

Visita da Imagem Peregrina neste final de semana

Neste sábado (23), as visitas começam na capela de Nossa Senhora de Lourdes, na avenida Governador José Malcher, com missa. As visitas seguem pela paróquia de São José e Hospital Beneficente Portuguesa de Belém. Às 10h30, ocorre uma carreata pelo centro, com destino ao shopping na Doca, com outra missa. O dia de visitas encerra com missa na Igreja da Trindade.

O domingo (24) tem várias ações, começando às 7h, com a Santa Missa na Catedral de Belém. A Imagem percorre durante toda a manhã algumas das principais paróquias da região, encerrando a peregrinação com missa na Paróquia São Judas Tadeu.

Confira a programação completa:

DIA 23/04 – SÁBADO

6h30 – Capela de N S de Lourdes - Missa

8h – Laboratório Beneficente de Belém

8h30 - Hospital Beneficente Portuguesa - Visita

9h30 – Paróquia São José

10h30 - Carreata – Domingos Marreiros / D. Romualdo De Seixas / Senador Lemos / D. Romualdo Coelho / Jerônimo Pimentel / D Romualdo de Seixas / Senador Lemos / Quintino / Manoel Barata / Doca

12h – Shopping Boulevard – Missa e visitação

15h – Capela Santo Antônio (Hospital Ordem Terceira) e Comunidade Maíra

16h30 – Igreja do Rosário e Comunidade Caminho

17h – Igreja da Trindade – Missa

DIA 24/04 – DOMINGO

7h – Catedral de Belém - Missa

9h – Igreja do Carmo

10h – Paróquia N S da Conceição

11h – Paróquia Santa Luzia / Comunidade Caripunas Beira-mar

12h - Comunidade São Pedro e São Paulo

13h – Shopping Pátio Belém - Visita

16h - Santa Terezinha

17h30 - Comunidade Kerigma

18h30 – Paróquia São Judas Tadeu – Missa de Encerramento

Próximas visitas:

21 e/ou 22/05 – Região São João Batista

25 e/ou 26/06 – Região Coração Eucarístico de Jesus

10 e/ou 11/09 – Região São Vicente de Paulo

29 e 30/09 – Região Nossa Senhora do Ó

01/10 – RegIão Menino Deus

19 e/ou 20/11 – Região Santa Cruz