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Imagem Peregrina percorre distância equivalente a uma volta e meia ao redor da Terra; entenda

Com mais de 58 mil quilômetros percorridos em 2025, missão evangelizadora da Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré alcançou números históricos; em 2026, a Imagem visitará pela primeira vez a Guiana Francesa

O Liberal
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Imagem Peregrina durante visita ao município de Tomé-Açu (Foto: Rosana Pinto - ASCOM DFN)

A missão evangelizadora da Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré alcançou números históricos em 2025. Ao longo do ano, foram realizadas 867 visitas e percorridos 58.523,6 quilômetros, distância equivalente a mais de uma volta e meia ao redor da Terra. Segundo a Diretoria da Festa de Nazaré (DFN), os dados refletem o crescimento da presença da Imagem em comunidades, paróquias, hospitais, instituições sociais, órgãos públicos e empresas, fortalecendo a devoção mariana muito além do período do Círio de Nazaré.

Somente no Pará, a Imagem Peregrina realizou 767 visitas em municípios da Região Metropolitana de Belém e em diversas cidades do interior, como Barcarena, Santa Bárbara, Mosqueiro, Tomé-Açu, Tailândia, Acará, Capitão Poço, Castanhal, Paragominas, Santarém, Afuá, Breves, Capanema, Vigia, Itaituba, Parauapebas, Salinópolis e Porto de Moz. Em muitos desses locais, a visita ocorreu mais de uma vez ao longo do ano, demonstrando a força da devoção nazarena em diferentes regiões do estado.

Visita em outros estados

A agenda também ultrapassou as fronteiras paraenses. Em 2025, a Imagem Peregrina esteve nos estados do Ceará, Minas Gerais, Pernambuco, Rio de Janeiro, São Paulo e Tocantins, além do Distrito Federal, ampliando o alcance da mensagem de fé e esperança associada a Nossa Senhora de Nazaré.

Encontros, oração, acolhimento e esperança

Para o coordenador do Círio 2026, Antônio Sousa, os números representam mais do que deslocamentos geográficos. “Quando falamos em mais de 58 mil quilômetros percorridos, não estamos falando apenas de distância. Estamos falando de encontros, de oração, de acolhimento e de esperança. A Imagem Peregrina leva conforto aos enfermos, fortalece comunidades, aproxima famílias e mantém viva a mensagem de Nossa Senhora de Nazaré muito além do período do Círio”, destacou.

Visitas em 2026 - primeira vez na Guiana Francesa

A programação segue intensa em 2026. Apenas nos primeiros meses do ano, a Imagem Peregrina já realizou mais de 60 visitas em municípios como Belém, Ananindeua, Marituba, Benevides, Abaetetuba, Acará e Itaituba, além de São José do Rio Preto, no interior de São Paulo. Um dos momentos mais aguardados da agenda deste ano será a primeira visita oficial à Guiana Francesa, programada para ocorrer entre os dias 20 e 26 de junho, em parceria com a Diocese de Caiena e a Comunidade Católica Obra de Maria.

O crescimento da missão pode ser observado também na comparação com os números do ano anterior. Em 2024, a Imagem Peregrina realizou 495 visitas. Em 2025, esse total saltou para 867, um aumento de 75,2%, segundo a DFN. De acordo com a organização, os agendamentos priorizam a agenda pastoral da Igreja de Belém e contemplam comunidades católicas, dioceses, arquidioceses, hospitais, instituições sociais, órgãos públicos, empresas apoiadoras e entidades voltadas ao atendimento de pessoas em situação de vulnerabilidade.

Principais visitas da Imagem Peregrina já agendadas:

  • Guiana Francesa (20 a 26 de junho)
  • São Bento do Una (Pernambuco) – 5 a 7 de junho: visita à Comunidade Católica Chama de Amor.
  • 29 e 30 de agosto – 5ª visita – Região São Vicente de Paulo
  • 01 e 02 de outubro – 6ª visita – Região Nossa Senhora do Ó
  • 03 de outubro – 7ª visita – Região Menino Deus
  • 28 e 29 de novembro – 8ª visita – Região de Santa Cruz
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