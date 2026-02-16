Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré é recebida pela comunidade católica no Aviva

A visita da Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré foi um dos momentos marcantes da manhã desta segunda-feira (16), no Aviva, evento realizado pela Comunidade Católica Cristo Alegria como uma alternativa ao Carnaval. Realizado no Hangar – Centro de Convenções da Amazônia, no bairro do Marco, em Belém, o encontro reúne comunhão, louvor e espiritualidade.

O Aviva começou no domingo (15) e segue até terça-feira (17), das 9h às 19h, com entrada gratuita e programação aberta ao público de todas as idades. A expectativa é reunir mais de 2.500 pessoas por dia.

Carnaval diferente

Com a proposta de oferecer um carnaval diferente, o Aviva se apresenta como uma alternativa de vivência espiritual durante o período carnavalesco, reunindo momentos de fé, louvor e evangelização. A programação inclui apresentações de teatro e dança, pregações, animações, palco interativo, além de momentos de adoração ao Santíssimo Sacramento e celebração da Santa Missa.

O evento tem como objetivo proporcionar uma experiência de encontro com Jesus Cristo, promovendo espiritualidade, alegria e comunhão entre os participantes. A expectativa da Comunidade Cristo Alegria é reunir milhares de fiéis ao longo dos três dias, fortalecendo a vivência da fé por meio de uma programação diversificada.