Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Belém chevron right

Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré é recebida pela comunidade católica no Aviva

O evento realizado pela Comunidade Católica Cristo Alegria é realizado no Hangar, com entrada gratuita.

O Liberal
fonte

Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré é recebida pela comunidade católica no Aviva. (Foto: Ivan Duarte / O Liberal)

A visita da Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré foi um dos momentos marcantes da manhã desta segunda-feira (16), no Aviva, evento realizado pela Comunidade Católica Cristo Alegria como uma alternativa ao Carnaval. Realizado no Hangar – Centro de Convenções da Amazônia, no bairro do Marco, em Belém, o encontro reúne comunhão, louvor e espiritualidade.

O Aviva começou no domingo (15) e segue até terça-feira (17), das 9h às 19h, com entrada gratuita e programação aberta ao público de todas as idades. A expectativa é reunir mais de 2.500 pessoas por dia.

AVIVA-IMAGEM-PEREGRINA

Carnaval diferente

Com a proposta de oferecer um carnaval diferente, o Aviva se apresenta como uma alternativa de vivência espiritual durante o período carnavalesco, reunindo momentos de fé, louvor e evangelização. A programação inclui apresentações de teatro e dança, pregações, animações, palco interativo, além de momentos de adoração ao Santíssimo Sacramento e celebração da Santa Missa.

O evento tem como objetivo proporcionar uma experiência de encontro com Jesus Cristo, promovendo espiritualidade, alegria e comunhão entre os participantes. A expectativa da Comunidade Cristo Alegria é reunir milhares de fiéis ao longo dos três dias, fortalecendo a vivência da fé por meio de uma programação diversificada.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

imagem peregrina de nossa senhora de nazaré

comunidade católica cristo alegria

Aviva
Belém
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BELÉM

Afeto por encomenda

Com foco em experiências, mercado de surpresas personalizadas se expande em Belém

Profissionais do setor relatam aumento na demanda por serviços que vão desde ambientações românticas até cestas e presentes exclusivos

15.02.26 6h30

POLÍCIA

VÍDEO: Assalto em plena luz do dia é flagrado em parada de ônibus perto do comércio de Belém

Os suspeitos não foram identificados e estão foragidos

29.01.26 8h42

INTERNACIONAL

Revista italiana de arquitetura e design cita Parque Linear da Doca em matéria e destaca obra; veja

A publicação na revista, conhecida mundialmente por sua cobertura sobre inovações urbanísticas e soluções sustentáveis, elogiou o projeto urbano

23.01.26 10h03

'uma delícia'

VÍDEO: Influenciadora Ana Chiyo viraliza ao mostrar cultura e gastronomia de Belém

Vídeo da influenciadora destaca sabores, cultura e encantos de Belém e conquista internautas

21.01.26 15h41

MAIS LIDAS EM BELÉM

CLIMA

Previsão do tempo em Belém hoje (15/02); que horas vai chover? Confira os detalhes

Confira como fica o clima na capital paraense neste domingo (15/02), com detalhes sobre chuva, temperatura, umidade e os períodos com maior chance de chuva

15.02.26 5h40

CARNAVAL COM CRISTO

Começa neste domingo (15) evento de Carnaval Católico Aviva, no Hangar

Evento vai até às 20h neste domingo e segunda; veja a programação completa

15.02.26 12h23

CLIMA

Previsão do tempo em Belém hoje (16/02); que horas vai chover? Confira os detalhes

Confira como fica o clima na capital paraense nesta segunda-feira (16/02), com detalhes sobre chuva, temperatura, umidade e os períodos com maior chance de chuva

16.02.26 5h40

CARNAVAL

CarnaBelém 2026: Três circuitos agitam a capital paraense; Gaby Amarantos animou o primeiro dia

Foliões lotam o Circuito Pedreira e outras atrações no Ver-o-Rio, Mosqueiro e Outeiro marcam o início da celebração

15.02.26 12h10

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda