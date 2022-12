Imaculada Conceição: devotos celebram a santidade da Virgem Maria

Na próxima quinta-feira, 8, a Igreja Católica celebra o Dia de Nossa Senhora da Conceição, santa da devoção mariana que enfatiza a castidade e santidade da mãe de Jesus, Maria de Nazaré. Na Paróquia Imaculada Conceição, no bairro Castanheira, em Belém, a festividade começou ainda no mês passado e encerra na próxima quinta, com três missas (às 7h, 12h e 17h) e uma procissão pelo conjunto Gleba III. Em Santa Izabel do Pará, católicos festejam com o Círio Fluvial de Caraparu.

O pároco da Imaculada Conceição, padre João Régis Araújo Teles, explica que a devoção à santa é muito forte na Região Metropolitana de Belém. Só na arquidiocese da capital, ele conta que existem cinco paróquias dedicadas à Conceição. Símbolo da santidade mariana, a santa seria uma das principais referências de consolo aos fiéis católicos:

“A mãe de Deus é especialista em tudo! Nossa Senhora, por ter sido o ser humano mais perfeito que já existiu, ela compreende tudo o que se refere à nossa humanidade. Quando nós rezamos à Imaculada Conceição, nós estamos rezando também à Mãe de Deus e mãe que é mãe conhece as necessidades dos filhos. Ela não tem um foco, mas atende a todas as nossas necessidades”, diz o padre.

Padre João Régis Araújo Teles, responsável pela Paróquia Imaculada Conceição, comenta a fé na santa. (Ivan Duarte / O Liberal)

Sendo uma tradição da Igreja com mais de 150 anos de história, a fé em Imaculada Conceição tem atraído cada vez mais público com o passar do tempo. Segundo o padre, o fato de ser uma fé que vem do coração das pessoas explica a popularidade da santa e a necessidade de um dia só para celebrá-la. Ele comenta um fato que foi marcante durante as peregrinações que a paróquia realizou este ano:

“Passando em uma das nossas grandes avenidas, uma indígena Warao pediu para que a imagem fosse perto dela e, sempre junto da imagem tem um pequeno cofre, para que o devoto que queira fazer uma oferta, faça. E aquela senhora tirou da esmola que ela recebeu naquele dia uma contribuição. Ela foi como a viúva do Evangelho, que deu tudo o que tinha. Só esta senhora já valeu toda a visita no sol quente que a gente enfrenta. São coisas que tocam, porque vêm do coração das pessoas”.

VEJA MAIS

Data também é oportunidade para agradecer por bênçãos

A técnica de enfermagem Edionilce Lobo Santana, de 43 anos, conta que é devota de Nossa Senhora da Conceição desde criança. Uma educação religiosa que veio de família e que acabou se tornando fé conforme ela foi crescendo e vivendo novas experiências de vida.

“Minha relação com Nossa Senhora ficou mais intensa a partir do meu matrimônio. Muitos milagres foram feitos. Muitas convenções através dela foram feitas, então, minha devoção é muito grande”, afirma Edionilce.

A técnica de enfermagem Edionilce Santana é devota de Conceição por várias graças alcançadas. (Ivan Duarte / O Liberal)

Ela conta que sempre que pode, nas folgas do trabalho, se faz presente na paróquia Imaculada Conceição, onde congrega há mais de 20 anos. No dia devotado à santa, ela diz que sempre procura uma oportunidade para agradecer pelas bênçãos alcançadas, entre elas, a conversão de seu esposo.

“Ela levou à conversão do meu marido e da minha família. Faz uns 10 anos. Eu queria salvar minha família. Eu rezava e orava muito. Fiz promessa e, com a graça, pela intercessão dela, hoje o meu marido é renovado, é um bom homem, um bom marido, maravilhoso pai”, conta Edionilce, emocionada.

Círio de Caraparu ocorre na quinta-feira (8)

Na quinta-feira, moradores de Santa Izabel do Pará, município da Grande Belém, e também turistas e devotos de várias localidades se reúnem para homenagear Nossa Senhora da Conceição com a 104ª edição do Círio de Caraparu. A procissão fluvial sai da orla de Caraparu às 6h e segue pelo Rio Guamá até a Vila do Cacau, onde será realizada uma missa.

A perspectiva dos organizadores é que por volta de 9h30, a procissão fluvial comece a voltar pelo mesmo caminho e chegue à orla de Caraparu às 11h da manhã. Na chegada, é realizada uma nova missa, desta vez, na igreja de Nossa Senhora da Conceição.

A devoção à Virgem da Conceição iniciou na Vila de Caraparu em 1905, mas o primeiro Círio foi realizado somente em 8 de dezembro de 1918. Em 2018, a romaria completou 100ª edição e já é tradição do povo izabelense e de outras comunidades ribeirinhas ao longo do Rio Guamá.



Serviço:

Celebrações na paróquia Imaculada Conceição

Data: 08/12

Hora: 7h, 12h e 17h

Local: Rua Snapp, 09 - Castanheira (atrás do colégio Santa Madre)



Círio fluvial de Caraparu

Data: 08/12

Hora: saída às 6h

Local: orla de Caraparu, Santa Izabel do Pará