Igreja prepara ordenação do Prior do mosteiro de São Bento de Belém

No próximo sábado (1), às 10h, a Arquidiocese de Belém e o Mosteiro de São Bento de Belém vão celebrar na Capela da Igreja do Colégio de Santo Antônio a ordenação sacerdotal de Dom Prior Leão Magno de Lima. A cerimônia conta com a presença do Arcebispo Metropolitano, Dom Alberto Taveira Corrêa.

A ordenação presbiteral representa a autoridade de Cristo para servir a Igreja e ser distribuidor dos sacramentos. "Para mim, é sinal visível e invisível da presença de Cristo e da comunhão com a Igreja particular”, diz Dom Leão Magno.

A ordenação seria realizada na Arquidiocese de Olinda e Recife, no ano passado, mas com a transferência da comunidade monástica para a Arquidiocese de Belém, a prioridade era a chegada de todos os monges na cidade de Belém, onde foi instalado o primeiro mosteiro Beneditino da região amazônica.

Dom Prior Leão Magno de Lima, o ordenado, é pernambucano e a sua história é em torno da fé na Igreja Católica desde a infância, devido à família ter laços com a Igreja Católica e evangelização das Beneditinas Missionárias de Tutzing. "Ingressei jovem no Mosteiro de São Bento de Brasília, onde até hoje tenho laços familiares com aquele lugar sagrado. Depois segui minha trajetória monástica com meus amados irmãos do Mosteiro de São Bento de Olinda, até participar de uma fundação realizada por dois mosteiros da Congregação, e hoje, celebro com alegria 27 anos de vida monástica no dia 31 de janeiro", destaca o sacerdote.

Estarão presentes na ordenação sacerdotal o Abade Presidente da Ordem de São Bento, maior autoridade da Ordem no Brasil, arquiabade do Mosteiro de São Bento de Salvador, o Abade do Mosteiro de São Bento de Olinda, Prior do Mosteiro de São Bento de Brasília e o Comissário da Santa Sé, Frei Evaldo, além das monjas beneditinas do mosteiro feminino de Nossa Senhora das Graças, em Belo Horizonte, a Abadessa Madre Agnes; Padre Adenilton, doutor em ciências religiosas da Diocese de Caruaru e do clero da Arquidiocese de Belém, além de outros seminários da região eclesiástica, tendo a participação da Conferência dos Religiosos do Brasil (CRB).