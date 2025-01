Igreja Católica passa a permitir que homens gays se tornem padres

O Vaticano aprovou novas diretrizes permitindo que homens gays entrem nos seminários, desde que sigam a mesma regra de celibato exigida de todos os sacerdotes. A decisão foi publicada nesta quinta-feira (9), inicialmente é válida apenas para a Itália.

VEJA MAIS

Anteriormente, uma regra de 2016 impedia a admissão de homens com "tendências homossexuais profundamente arraigadas". As novas diretrizes, publicadas de forma discreta no site da conferência dos bispos italianos, afirmam que as preferências sexuais devem ser consideradas apenas como um dos aspectos da personalidade do candidato.

O documento, aprovado pelos bispos italianos em novembro, será efetivo por um período experimental de três anos.

O Papa Francisco, conhecido por sua abordagem acolhedora em relação à comunidade LGBTQIA+, recentemente permitiu que padres abençoassem casais do mesmo sexo em casos específicos.