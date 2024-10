IFPA lança Processo Seletivo Unificado 2025 com 6.665 vagas em cursos técnicos e superiores

O Instituto Federal do Pará (IFPA) lançou nesta semana o Processo Seletivo Unificado (PSU) 2025 com um total de 6.665 vagas para os campi de Abaetetuba, Altamira, Ananindeua, Bragança, Belém, Breves, Cametá, Castanhal, Conceição do Araguaia, Itaituba, Marabá Industrial, Óbidos, Paragominas, Parauapebas, Santarém e Tucuruí. As vagas são divididas da seguinte forma: 3.065 para cursos técnicos integrados, 2.075 para cursos técnicos subsequentes e 1.525 para cursos superiores de graduação.

Quando e como será a inscrição?

As inscrições já começaram e seguem até às 23h59 do dia 7 de novembro, exclusivamente pela internet, no site com os processos seletivos do IFPA. Será cobrada uma taxa de R$ 40,00 para concorrer aos cursos técnicos e de R$ 60,00 para as graduações. Candidatos que possuam Número de Identificação Social (NIS) e pertençam à família de baixa renda, inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico) do Governo Federal, podem solicitar isenção da taxa até às 23h59 do dia 28 de outubro. Para isso, basta preencher o requerimento em campo específico do Formulário Eletrônico de inscrição e informar o NIS próprio.

Como são os cursos técnicos?

Os cursos técnicos Integrados são cursos regulares com duração de três anos, realizados junto ao Ensino Médio e voltados para alunos concluintes do Ensino Fundamental. A seleção será pelo desempenho escolar, tendo como base as notas/conceitos obtidas no 7° e no 8° ano do Ensino Fundamental, nas disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática.

Os cursos técnicos subsequentes são cursos regulares com duração de até dois anos, destinados a alunos que concluíram do Ensino Médio. A seleção também será por desempenho escolar, tendo como base as notas/conceitos obtidas no 1° e no 2° ano do Ensino Médio, nas disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática.

Cursos de graduação

Já para a graduação, a seleção será realizada com base nas notas obtidas em cada área de conhecimento e na redação, avaliadas na mesma edição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) do ano de 2020, 2021, 2022, 2023 ou 2024. Se o candidato tiver participado em mais de uma edição do Enem, será escolhida a maior nota entre as edições.

Detalhes sobre a oferta

Do total de vagas ofertadas por curso e turno, no mínimo 50% são reservadas a candidatos egressos de escola pública, e constituem o sistema de cotas, os outros 50% são denominadas de modalidade de Ampla Concorrência (AC) ou concorrência geral. Das vagas ofertadas como AC, até 50% serão destinadas para as políticas de ações afirmativas próprias do IFPA.

Candidatos autodeclarados negros (pretos e pardos) deverão passar pelo processo de heteroidentificação, que acontece nos dias 17 e 18 de dezembro para os cursos técnicos e 27 a 29 de janeiro para concorrentes da graduação.