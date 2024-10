Mineradora abre 20 vagas na área de Tecnologia em Belém; veja como se inscrever

A Vale abre nesta terça-feira (15/10) as inscrições para um processo seletivo voltado para a área de tecnologia e inovação. São 20 vagas, incluindo os níveis júnior, pleno e sênior e distribuídas em três cidades: Belém (PA), Nova Lima (MG) e Vitória (ES).

As oportunidades são para áreas como o Inteligência Artificial, Ciência de Dados, Programação Linear Inteira e Meta-heurísticas.

“Inovação está no DNA de toda a nossa cadeia de produção, que é cada vez mais automatizada e próxima da mineração do futuro. Temos usado tecnologia para reduzir a exposição das pessoas ao risco e o impacto das mudanças climáticas e, ainda, para aumentar a agilidade e a produtividade do nosso negócio. Queremos atrair profissionais

dispostos a participarem ativamente do desenvolvimento e da aplicação de soluções inovadoras que contribuam para que a Vale seja cada vez mais segura, eficiente e

sustentável”, afirma Vânia Neves, Diretora Global de Tecnologia para Soluções de Negócio da empresa.

Requisitos

Os interessados em se candidatar precisam ter formação em ensino superior ou previsão de formação até dezembro de 2024 em cursos como Ciências da Computação,

Ciência de Dados, Engenharia da Computação e Matemática Computacional. Não há limite de idade para se inscrever.

O processo seletivo contará com entrevistas online e provas de conhecimento técnico. As vagas são para regime de trabalho híbrido e a previsão de contratação é dezembro deste ano.

As inscrições seguem até o dia 27 de outubro e podem ser feitas no portal de oportunidades da Vale.

*(Iury Costa, estagiário de jornalismo sob supervisão de Hamilton Braga, coordenador do Núcleo de Política e Economia)