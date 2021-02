Idosos de 85 anos que não receberam segunda dose devem procurar postos na terça-feira (2)

A Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Sesma), informou que, durante a vacinação da primeira dose, aplicada nos idosos com 85 anos ou mais, o reforço do imunizante ficou marcado para este sábado (27). No entanto, a aplicação da segunda dose dessa faixa etária já ocorreu nos dias 24,25 e 26 deste mês.

Ainda segundo a Sesma, os idosos que estão com a dose marcada para este sábado não devem comparecer aos postos. “As pessoas com 85 anos ou mais, que já receberam a 1ª dose do imunizante e que, por algum motivo, não conseguiram se vacinar, podem se dirigir aos pontos de vacinação a partir de terça-feira, 2”, informou.