Idosa adoece após sumiço de gata; familiares fazem campanha para encontrar o animal

Familiares de uma idosa, moradora do bairro de Nazaré, em Belém, se mobilizam para tentar encontrar a gata de estimação da matriarca da família que desapareceu na útima quarta-feira, 9, no entorno do residencial Jardim Ipiranga, na avenida Brás de Aguiar, onde vivia com sua tutora. Com o sumiço, a moradora de 70 anos, que já tem problemas de saúde, tem adoecido ainda mais a situação tem preocupado os parentes.

“Ela era minha companhia, sabe? Vivia comigo, me acompanhava enquanto eu fazia meu crochê”, contou a tutora da gata, Maria Luiza Pauxis, que, desde a notícia do sumiço, tem apresentado crises de asma e falta de ar.

Nomeada de Loló, a gata é descrita como branca, peluda, com o nariz cinza e olhos azuis. Foi adotada em 2022 e, desde então, tem sido a maior companhia de Maria Luiza, que sempre sofreu com doenças crônicas que a deixam bastante deprimida.

Loló desapareceu no residencial Jardim Ipiranga, localizado na Brás de Aguiar, na última quarta-feira. Um zelador do Jardim Ipiranga relatou na última quinta-feira (10) à família ter visto a gata entre as latas de lixo do prédio na tarde de quarta-feira, mas desde então, ninguém mais a viu.

“Eu peço que, se alguém tiver a pego, por favor, a devolva. Por aqui estamos arrasados com a perda dela. Loló é muito assustada e muito apegada aos meus netos. Ela é nosso xodó e a casa não é a mesma sem ela”, lamentou a idosa.

Os familiares da idosa o seguinte número de telefone para eventuais informações: (91)983445523.