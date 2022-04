Icoaraci recebe nova Cruz da Igreja Matriz nesta Quarta-Feira Santa (13); vídeo

O sentimento de gratidão e fé em Jesus Cristo, externado na Semana Santa 2022, foi reforçado no Distrito de Icoaraci, em Belém, logo às primeiras horas da manhã desta Quarta-Feira Santa (13), quando se deu a instalação da nova Cruz nos altos da Igreja Matriz da Paróquia de São João Batista e Nossa Senhora das Graças. Os serviços estiveram a cargo do 6º Grupamento do Corpo de Bombeiros Militar do Pará e foram acompanhados pelo pároco, padre Agostinho Cruz, vigário geral para Pastoral da Arquidiocese de Belém.

O novo símbolo da fé católica na Igreja Matriz de Icoaraci teve a execução do projeto, instalação na parte técnica, sob responsabilidade do engenheiro mecânico Alessandro Palheta da Silva, paroquiano.

A nova Cruz da Igreja Matriz sendo instalada nesta Quarta-Feira Santa (Foto: Osmarino Souza / Especial O Liberal)

A nova Cruz é toda feita em aço, tem 3,20 metros de altura, enquanto a anterior possuía 2,20 metros. A Cruz antiga ficou por quase nove décadas na torre da Igreja Matriz. Ela foi retirada por causa da alta incidência de raios sobre a estrutura. Em 13 de maio de 2021, ela cedeu no pináculo da torre da igreja. “A importância de instalarmos esta Cruz na Quarta-Feira Santa é porque o símbolo maior da fé cristã é a Cruz, não como sofrimento, mas como a Vida Nova com Jesus”, afirmou padre Agostinho.

Bombeiros instalam a nova Cruz na Igreja Matriz de Icoaraci (Foto: Osmarino Souza / Especial O Liberal)

No dia 3 deste mês, a nova Cruz recebeu a bênção do arcebispo metropolitano de Belém, dom Alberto Taveira Corrêa. A Cruz representa o símbolo de todo o Mistério Pascal e é a principal entre as sagradas imagens. Ela representa a Paixão de Cristo e a Ressurreição, ou seja, a vitória sobre a morte.