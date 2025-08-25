Hospital Jean Bitar abre vagas em Belém com salários de até R$ 2,4 mil; veja como se inscrever
Oportunidades são para auxiliar de compras, auxiliar de higiene e recepção, incluindo vagas para PcDs. Inscrições vão até 25 de setembro.
Quem busca emprego na área administrativa deve ficar atento: o Hospital Jean Bitar (HJB), em Belém, está com vagas abertas para os cargos de auxiliar de compras, auxiliar de higiene e limpeza, e recepcionista. As oportunidades também contemplam Pessoas com Deficiência (PcDs). Os interessados têm até o dia 25 de setembro para se inscrever.
O HJB integra a rede pública de saúde do Governo do Pará e é gerido pelo Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano (INDSH), em parceria com a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa). Situado no bairro Umarizal, o hospital é referência no tratamento de doenças metabólicas, gastrointestinais e se destaca por oferecer atendimento especializado à população transgênero, sendo pioneiro na região Norte nesse tipo de cuidado.
Quais são as vagas disponíveis e os salários?
Auxiliar de compras
- Salário: R$ 2.427,48
- Atividades incluem organização de arquivos, controle de compras, contato com fornecedores e emissão de documentos.
Auxiliar de higiene e limpeza
- Salário: R$ 1.664,53
- Responsável pela limpeza, conservação das áreas internas e externas, além do manejo correto dos resíduos hospitalares.
Recepcionista (temporário)
- Salário: R$ 1.771,59
- Atende e orienta usuários, acompanhantes e visitantes, além de registrar informações e auxiliar nos processos administrativos.
Como se inscrever?
As inscrições são feitas exclusivamente online até o dia 25 de setembro por meio dos links abaixo:
Auxiliar de compras: https://burh.com.br/vagas/6646280467
Auxiliar de higiene e limpeza: https://burh.com.br/vagas/6646327018
Recepcionista: https://burh.com.br/vagas/6645040642
O Hospital alerta que os currículos serão avaliados pelo setor de Recursos Humanos, com etapas posteriores que podem incluir provas e entrevistas.
Para dúvidas e esclarecimentos, os interessados podem ligar para os telefones: (91) 3073-6610 ou (91) 3108-6161.
