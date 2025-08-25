Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
#end
O Liberal chevron right Belém chevron right

Hospital Jean Bitar abre vagas em Belém com salários de até R$ 2,4 mil; veja como se inscrever

Oportunidades são para auxiliar de compras, auxiliar de higiene e recepção, incluindo vagas para PcDs. Inscrições vão até 25 de setembro.

Hannah Franco
fonte

Veja como se candidatar às novas vagas do Hospital Jean Bitar em Belém (Divulgação)

Quem busca emprego na área administrativa deve ficar atento: o Hospital Jean Bitar (HJB), em Belém, está com vagas abertas para os cargos de auxiliar de compras, auxiliar de higiene e limpeza, e recepcionista. As oportunidades também contemplam Pessoas com Deficiência (PcDs). Os interessados têm até o dia 25 de setembro para se inscrever.

O HJB integra a rede pública de saúde do Governo do Pará e é gerido pelo Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano (INDSH), em parceria com a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa). Situado no bairro Umarizal, o hospital é referência no tratamento de doenças metabólicas, gastrointestinais e se destaca por oferecer atendimento especializado à população transgênero, sendo pioneiro na região Norte nesse tipo de cuidado.

VEJA MAIS

[[(standard.Article) Pará abre 12ª fase do Capacita COP30 com mais de 680 vagas em cursos presenciais]]

image CIEE abre vagas de estágio no Pará com bolsas de até R$ 1.800
Estudantes podem se inscrever em vagas de estágio e aprendiz

Quais são as vagas disponíveis e os salários?

Auxiliar de compras

  • Salário: R$ 2.427,48
  • Atividades incluem organização de arquivos, controle de compras, contato com fornecedores e emissão de documentos.

Auxiliar de higiene e limpeza

  • Salário: R$ 1.664,53
  • Responsável pela limpeza, conservação das áreas internas e externas, além do manejo correto dos resíduos hospitalares.

Recepcionista (temporário)

  • Salário: R$ 1.771,59
  • Atende e orienta usuários, acompanhantes e visitantes, além de registrar informações e auxiliar nos processos administrativos.

Como se inscrever?

As inscrições são feitas exclusivamente online até o dia 25 de setembro por meio dos links abaixo:

Auxiliar de compras: https://burh.com.br/vagas/6646280467

Auxiliar de higiene e limpeza: https://burh.com.br/vagas/6646327018

Recepcionista: https://burh.com.br/vagas/6645040642

O Hospital alerta que os currículos serão avaliados pelo setor de Recursos Humanos, com etapas posteriores que podem incluir provas e entrevistas.

Para dúvidas e esclarecimentos, os interessados podem ligar para os telefones: (91) 3073-6610 ou (91) 3108-6161.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

hospital jean bitar

vagas de trabalho
Belém
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BELÉM

CURIOSIDADE

Além da capital paraense, quantas cidades com o nome ‘Belém’ existem no Brasil?

A nomeação da cidade não existe apenas no Pará, mas sim pelo país todo. Confira!

25.08.25 15h15

Vai de ônibus!

Saiba como chegar de ônibus ao Terminal Rodoviário em Belém

Descubra como ir de ônibus ao Terminal Rodoviário de Belém, saiba onde fica, o que fazer por lá e quais linhas passam pelo ponto

21.08.25 16h12

Vai de ônibus!

Saiba como chegar de ônibus à Fundação Cultural do Pará, o Centur, em Belém

Descubra como ir de ônibus ao Centur, saiba onde fica, o que fazer por lá e quais linhas passam pelo ponto

19.08.25 15h05

'Pouso Forçado'

Avião de Lauana Prado faz pouso de emergência após porta abrir durante voo: ‘Muito abalada'

O problema com a aeronave apareceu 20 minutos após a decolagem

18.08.25 19h22

MAIS LIDAS EM BELÉM

PETS

Conheça as regras e direitos de tutores e animais em condomínios

Em alguns casos, os conflitos podem até mesmo resultar em disputas judiciais envolvendo animais

24.08.25 9h30

ARTESANATO

Feira do Artesanato da Praça da República celebra 40 anos com bolo e música em Belém

O espaço reúne 45 barracas, apresenta uma diversidade de produtos e gera renda para os artesãos

24.08.25 14h50

FIQUE ATENTO

Belém: trânsito na Rua da Marinha passa por mudança a partir desta segunda-feira (25/8)

O motivo da alteração é para o avanço das obras da Nova Rua da Marinha

25.08.25 13h18

É DIA DE FEIRA

Dia do Feirante: conheça boas histórias de trabalhadores que fazem parte das feiras de Belém

Apaixonados pela profissão, eles dizem que, com o tempo, os clientes se transformam em amigos e confidentes

25.08.25 8h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda