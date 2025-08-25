CIEE abre vagas de estágio no Pará com bolsas de até R$ 1.800
Estudantes podem se inscrever em vagas de estágio e aprendiz
O Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) oferece nesta semana 33 vagas de estágio e 8 vagas para aprendiz no Pará, voltadas a estudantes de cursos como Administração, Recursos Humanos, Direito e áreas afins.
Os interessados devem acessar o site do CIEE (https://portal.ciee.org.br) e buscar as oportunidades pelo código da OE (Oportunidade de Estágio).
Engenharia de Produção – Estágio
- Cidade: Belém
- Bolsa auxílio: R$ 800,00 + auxílio transporte
- Carga horária: 15h às 21h
- Requisitos: Cursando do 4º ao 10º semestre
- Código da OE: 5748901
- Código da OE: 5748901
Administração – Estágio
- Cidade: Belém
- Bolsa auxílio: R$ 800,00 + auxílio transporte
- Carga horária: 9h às 15h
- Requisitos: Cursando do 3º ao 6º semestre
- Código da OE: 5661320
- Código da OE: 5661320
Recursos Humanos – Estágio
- Cidade: Ananindeua
- Bolsa auxílio: R$ 800,00 + auxílio transporte
- Carga horária: 8h às 14h
- Requisitos: Cursando do 1º ao 4º semestre
- Código da OE: 5730740
- Código da OE: 5730740
Direito – Estágio
- Cidade: Belém
- Bolsa auxílio: R$ 900,00 + auxílio transporte
- Carga horária: 9h às 13h
- Requisitos: Cursando do 7º ao 8º semestre
- Código da OE: 5732575
- Código da OE: 5732575
Administração – Estágio
- Cidade: Belém
- Bolsa auxílio: R$ 800,00 + auxílio transporte
- Carga horária: 14h às 20h
- Requisitos: Cursando do 3º ao 7º semestre
- Código da OE: 5736906
- Código da OE: 5736906
Direito – Estágio
- Cidade: Belém
- Bolsa auxílio: R$ 400,00 + auxílio transporte
- Carga horária: 8h às 14h
- Requisitos: Cursando do 5º ao 8º semestre
- Código da OE: 5682171
- Código da OE: 5682171
Marketing – Estágio
- Cidade: Belém
- Bolsa auxílio: R$ 700,00 + auxílio transporte
- Carga horária: 12h às 18h
- Requisitos: Cursando do 3º ao 6º semestre
- Código da OE: 5743640
- Código da OE: 5743640
Direito – Estágio
- Cidade: Belém
- Bolsa auxílio: R$ 600,00 + auxílio transporte
- Carga horária: 8h às 12h
- Requisitos: Cursando do 1º ao 4º semestre
- Código da OE: 5737343
- Código da OE: 5737343
Administração – Estágio
- Cidade: Belém
- Bolsa auxílio: R$ 700,00 + auxílio transporte
- Carga horária: 9h às 15h30
- Requisitos: Cursando do 4º ao 6º semestre
- Código da OE: 5721866
- Código da OE: 5721866
Informática – Estágio
- Cidade: Belém
- Bolsa auxílio: R$ 1.860,00 + auxílio transporte
- Carga horária: A combinar
- Requisitos: Cursando do 4º ao 6º semestre
- Código da OE: 5730243
- Código da OE: 5730243
Administração – Estágio
- Cidade: Belém
- Bolsa auxílio: R$ 800,00 + auxílio transporte
- Carga horária: 7h30 às 13h
- Requisitos: Cursando do 1º ao 6º semestre
- Código da OE: 5737155
- Código da OE: 5737155
Contato:
Portal CIEE: https://portal.ciee.org.br
Central de Atendimento: 3003-2433
