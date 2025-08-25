Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Emprego chevron right

CIEE abre vagas de estágio no Pará com bolsas de até R$ 1.800

Estudantes podem se inscrever em vagas de estágio e aprendiz

Thaline Silva*
fonte

Jovens inscritos em cursos técnicos e superiores têm novas oportunidades de estágio (Reprodução/Freepik)

O Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) oferece nesta semana 33 vagas de estágio e 8 vagas para aprendiz no Pará, voltadas a estudantes de cursos como Administração, Recursos Humanos, Direito e áreas afins.

Os interessados devem acessar o site do CIEE (https://portal.ciee.org.br) e buscar as oportunidades pelo código da OE (Oportunidade de Estágio)

Engenharia de Produção – Estágio

  • Cidade: Belém
  • Bolsa auxílio: R$ 800,00 + auxílio transporte
  • Carga horária: 15h às 21h
  • Requisitos: Cursando do 4º ao 10º semestre
  • Código da OE: 5748901
  • Link para inscrição: Clique aqui

Administração – Estágio

  • Cidade: Belém
  • Bolsa auxílio: R$ 800,00 + auxílio transporte
  • Carga horária: 9h às 15h
  • Requisitos: Cursando do 3º ao 6º semestre
  • Código da OE: 5661320
  • Link para inscrição: Clique aqui

Recursos Humanos – Estágio

  • Cidade: Ananindeua
  • Bolsa auxílio: R$ 800,00 + auxílio transporte
  • Carga horária: 8h às 14h
  • Requisitos: Cursando do 1º ao 4º semestre
  • Código da OE: 5730740
  • Link para inscrição: Clique aqui

Direito – Estágio

  • Cidade: Belém
  • Bolsa auxílio: R$ 900,00 + auxílio transporte
  • Carga horária: 9h às 13h
  • Requisitos: Cursando do 7º ao 8º semestre
  • Código da OE: 5732575
  • Link para inscrição: Clique aqui

Administração – Estágio

  • Cidade: Belém
  • Bolsa auxílio: R$ 800,00 + auxílio transporte
  • Carga horária: 14h às 20h
  • Requisitos: Cursando do 3º ao 7º semestre
  • Código da OE: 5736906
  • Link para inscrição: Clique aqui

Direito – Estágio

  • Cidade: Belém
  • Bolsa auxílio: R$ 400,00 + auxílio transporte
  • Carga horária: 8h às 14h
  • Requisitos: Cursando do 5º ao 8º semestre
  • Código da OE: 5682171
  • Link para inscrição: Clique aqui

Marketing – Estágio

  • Cidade: Belém
  • Bolsa auxílio: R$ 700,00 + auxílio transporte
  • Carga horária: 12h às 18h
  • Requisitos: Cursando do 3º ao 6º semestre
  • Código da OE: 5743640
  • Link para inscrição: Clique aqui

Direito – Estágio

  • Cidade: Belém
  • Bolsa auxílio: R$ 600,00 + auxílio transporte
  • Carga horária: 8h às 12h
  • Requisitos: Cursando do 1º ao 4º semestre
  • Código da OE: 5737343
  • Link para inscrição: Clique aqui

Administração – Estágio

  • Cidade: Belém
  • Bolsa auxílio: R$ 700,00 + auxílio transporte
  • Carga horária: 9h às 15h30
  • Requisitos: Cursando do 4º ao 6º semestre
  • Código da OE: 5721866
  • Link para inscrição: Clique aqui

Informática – Estágio

  • Cidade: Belém
  • Bolsa auxílio: R$ 1.860,00 + auxílio transporte
  • Carga horária: A combinar
  • Requisitos: Cursando do 4º ao 6º semestre
  • Código da OE: 5730243
  • Link para inscrição: Clique aqui

Administração – Estágio

  • Cidade: Belém
  • Bolsa auxílio: R$ 800,00 + auxílio transporte
  • Carga horária: 7h30 às 13h
  • Requisitos: Cursando do 1º ao 6º semestre
  • Código da OE: 5737155
  • Link para inscrição: Clique aqui

Contato:
Portal CIEE: https://portal.ciee.org.br
Central de Atendimento: 3003-2433

