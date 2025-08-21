R70: 'Condições de pronto emprego para fazer valer interesses nacionais', diz comandante da Marinha

Carapanãs

COP

PREPARATIVOS

Em reunião ontem em Belém com o secretário extraordinário para a COP 30 (Secop) do governo federal, Valter Correia, o titular da Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social do Pará (Segup), Ualame Machado, apresentou o plano integrado de segurança e mobilidade para a Conferência que será realizada em Belém. Dez mil agentes militares atuarão para garantir a segurança dos visitantes, entre eles dezenas de chefes de Estado. Já o plano de mobilidade prevê mais de 240 ônibus com itinerários exclusivos para levar o público ao Parque da Cidade, onde serão realizadas as atividades da COP. Também foi apresentado o esquema de deslocamento dos comboios de chefes de Estado, entre eles o do anfitrião, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

DESEMBARGO

ADIADO

Diferentemente do esperado, o pleno do Tribunal de Justiça do Pará (TJPA) não realizou ontem a votação para escolha da lista tríplice que será enviada ao governador do Pará, Helder Barbalho, para escolha do próximo desembargador nomeado pelo Quinto Constitucional, a partir de indicação da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). Na reunião de ontem o pleno sacramentou que a escolha se dará em votação secreta, confirmando a mudança no regimento do Tribunal. A previsão é de que a lista seja definida na próxima semana, caso não haja, nesse meio tempo, uma possível impugnação de um dos seis nomes enviados pela OAB ao presidente do TJ, desembargador Luiz Gonzaga da Costa Neto.

AÇAÍ

PRODUTIVIDADE

Um projeto de manejo de açaizais da várzea dos rios de Afuá, no Marajó, vai quadruplicar a renda de extrativistas moradores de ilhas em áreas de assentamento federal nos próximos quatro anos, segundo dados da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Pará (Emater). O Projeto faz parte do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD).

FUNDO

O projeto conta com recursos do Fundo Global para o Meio Ambiente (GEF) e inclui política de acesso a crédito rural, fortalecimento de associações e cooperativas e atualização contínua sobre o pacote tecnológico.

GLOBAL CITIZEN

FEIRA

A organização Global Citizen está presente na Feira Pan-Amazônica do Livro e das Multivozes, que ocorre até 22 de agosto, no Hangar. O público do evento está sendo convidado a baixar o aplicativo ou se registrar no site, participar de atividades e se engajar em demandas ambientais, como a ação contra o desmatamento e a aceleração de uma transição energética justa.

SHOW

Como incentivo ao engajamento, a Global Citizen sorteará pares de ingressos para o Global Citizen Festival: Amazônia, marcado para 1º de novembro, no Mangueirão, com atrações como Gaby Amarantos, Anitta e Seu Jorge, além da participação especial de Chris Martin, vocalista da banda Coldplay. O evento impulsionará uma campanha para arrecadar US$ 1 bilhão para proteger, restaurar e regenerar a floresta amazônica.

RACISMO

INVESTIGAÇÃO

A Promotoria de Justiça Criminal de Itaituba instaurou procedimento para apurar declarações do pastor Océlio Nauar em um congresso feminino no município, em 9 de agosto. Segundo o Ministério Público, o objetivo é investigar falas com indícios de teor discriminatório, com possível conotação racista e sexista, proferidas pelo líder religioso no evento. As declarações do pastor ganharam repercussão, após a divulgação de vídeos nos quais ele afirma que os homens devem escolher mulheres morenas porque estas gastam menos. “As branquinhas começam a ter um negocinho aqui, comprar mais um creme, mas não sei o que. Vai ficando caro”. Ao se manifestar publicamente sobre o caso, Nauar disse que sua fala foi “retirada de contexto” e que se referia à sua juventude e ao “difícil começo de um jovem pobre” no primeiro campo ministerial no Pará, há 43 anos.

CLIMA

SAÚDE

O Complexo Hospitalar da Universidade Federal do Pará (UFPA), que reúne os hospitais universitários Barros Barreto e Bettina Ferro, realiza hoje, a partir das 8h30, no Hotel Sagres, o evento “Amazônia em Alerta: Saúde e Clima rumo à COP 30”. Aberto ao público, o encontro discutirá os impactos da emergência climática na saúde da população e contará com a presença de representantes da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e do Ministério da Saúde. A iniciativa integra a agenda preparatória para a COP 30.

Em Poucas Linhas

► O Conexão SindiPará 2025, evento promovido pelo Sindicombustíveis Pará, chega hoje a Altamira, após passar por Redenção, reunindo empresários, revendedores, distribuidores e parceiros do setor de combustíveis para palestras, painéis, rodadas de negócios e networking sobre tendências, inovações e gestão de postos. O circuito ainda seguirá ainda por Marabá, Santarém e Belém.

► O Cursinho Alternativo da Universidade do Estado do Pará (Uepa) lançou ontem o Intensivão Alternativo: um preparatório focado no Enem 2025, com revisões de conteúdos essenciais e resolução de questões. O objetivo é auxiliar estudantes que já se preparam ao longo do ano a revisarem e aprofundarem os pontos principais em um curto período de tempo. As inscrições e a prova de seleção serão realizadas no dia 30 de agosto, de forma totalmente on-line. O formulário de inscrição será divulgado juntamente com a prova, no dia 30, no Instagram @cursinhoalternativouepa. O intensivo terá início no dia 6 de setembro e seguirá até novembro, totalizando três meses de aulas.

► Será realizado nos dias 26 e 27 de agosto em Belém o evento EcoAmazon 2025. A programação reunirá rodadas de negócios presenciais e virtuais, showroom empresarial, desfile de moda sustentável e matchmaking com compradores internacionais. A iniciativa é da Federação das Indústrias do Pará (Fiepa), por meio do Centro Internacional de Negócios (CIN), em parceria com a Confederação Nacional das Indústrias (CNI) e a ApexBrasil.

► Entidades que desejarem ter espaço na Green Zone da COP 30 em Belém devem se apressar. O prazo para inscrições termina no próximo dia 31. Diferentemente da Blue Zone, destinada aos chefes de Estado e negociadores, a chamada Zona Verde é aberta a organizações e entidades da sociedade civil, comunidades tradicionais, instituições acadêmicas e de pesquisa, além dos setores público e privado.