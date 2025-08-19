Candidatos a vagas no Hotel Vila Galé, em Belém, usam plataforma online

O Governo do Pará, por meio da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissional e Tecnológica (Sectet), em parceria com o Hotel Vila Galé, iniciou o primeiro mutirão de empregos voltado à contratação de profissionais para o Vila Galé Collection Amazônia, empreendimento que marca a chegada da rede a Belém. A inscrição ocorreu pelo site da plataforma Profissionais COP 30, criada para funcionar como banco de currículos e aproximar trabalhadores certificados pelo programa Capacita COP30 das empresas dos segmentos de turismo, hotelaria e gastronomia.

Segundo informações do Vila Galé, foram disponibilizadas 100 vagas nesta etapa. Caso o número de selecionados não atenda às necessidades, novas oportunidades poderão ser abertas em breve. Apesar de priorizar egressos dos cursos do Capacita COP30, a seleção também recebeu candidatos do público em geral.

Para o secretário da Sectet, Victor Dias, a iniciativa evidencia o compromisso do Estado em inserir mão de obra qualificada no mercado, em especial diante da preparação para a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP30). Ele destacou que a plataforma Profissionais COP30 tem como propósito unir aqueles que buscaram qualificação com setores que demandam trabalhadores especializados, sendo a parceria com o Vila Galé um exemplo do impacto direto do programa no fortalecimento da economia, especialmente em áreas estratégicas como turismo e hotelaria.

A seleção presencial ocorrerá nos dias 22, 23 e 24 de agosto, das 8h às 12h, no Instituto de Educação do Estado do Pará (IEEP), localizado na Rua Gama Abreu, 256, bairro da Campina. A programação inclui apresentação institucional do hotel, cadastro e entrevistas individuais. Para participar, os interessados devem levar documento de identidade com foto e currículo impresso.

As oportunidades contemplam diferentes áreas: recepção, manutenção, governança, cozinha, bar, restaurante, animação e SPA. Há vagas para funções operacionais e também para cargos de liderança, com chances para candidatos com ou sem experiência.

De acordo com Marina Mendonça, coordenadora de Treinamento e Seleção do Vila Galé, a parceria com o Estado foi essencial para o processo. Ela ressaltou que o banco de profissionais do Capacita COP30 é uma ferramenta estratégica, pois conecta a rede hoteleira a candidatos já preparados. Ainda segundo Marina, a proposta não se limita ao preenchimento de vagas, mas visa oferecer oportunidades reais aos paraenses. Para os cargos de liderança, a experiência será considerada um diferencial, enquanto nas demais funções o foco estará em profissionais motivados, com disposição para aprender, espírito de equipe e boa relação interpessoal.

Instalado nos armazéns 7, 8 e 8A do Porto Futuro II, o Vila Galé Collection Amazônia representa um marco para o turismo local, reunindo modernidade e identidade regional. O espaço conta com 227 apartamentos, restaurante de gastronomia amazônica, clube infantil, bar, spa com piscina aquecida e coberta, duas piscinas externas, incluindo parque aquático infantil, além de três salas de eventos.

O programa Capacita COP30, iniciativa do Governo do Estado, já superou 22 mil certificações e está em sua 11ª rodada de cursos gratuitos. Voltado à formação em turismo, gastronomia, infraestrutura e segurança, o projeto prepara trabalhadores para as demandas do mercado e da COP30, que ocorrerá em novembro, em Belém.

Serviço – Mutirão de empregos Vila Galé Collection Amazônia

📅 Datas: 22, 23 e 24 de agosto

📍 Local: Instituto de Educação do Estado do Pará (IEEP) – Rua Gama Abreu, 256, bairro da Campina

⏰ Horário: 8h às 12h

