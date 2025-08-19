Capa Jornal Amazônia
Sistema de esgotamento sanitário do Ver-o-Peso alcança 86% de obra realizada

Intervenção histórica moderniza infraestrutura sanitária na área do mercado e reforça legado ambiental da COP30

Agência Pará

O Governo do Pará avança com a implantação do primeiro sistema de coleta e tratamento de esgoto da área do Ver-o-Peso, que já alcança 86% de execução. A obra, fruto de parceria com o Governo Federal por meio do Ministério das Cidades e da Caixa Econômica Federal, vai beneficiar moradores, trabalhadores e visitantes de um dos principais polos econômicos e turísticos de Belém e integra o legado da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP30).

“As obras estão dentro do cronograma e já somam 2,4 quilômetros de novas redes coletoras de esgoto. Atualmente, estamos trabalhando em pontos importantes da área, como as ruas 15 de Novembro e 13 de Maio, além da travessa Frutuoso Guimarães. As intervenções vão garantir um tratamento de esgoto adequado e, com isso, mais saúde a quem vive e circula nesse espaço tão especial de Belém”, afirmou a engenheira da Secretaria de Estado de Obras Públicas (Seop), Thaís Ribeiro, responsável pela obra.

É a primeira vez, em mais de 390 anos de funcionamento, que o mercado Ver-o-Peso recebe uma intervenção voltada exclusivamente para a coleta e tratamento adequado do esgoto sanitário. O resíduo coletado será direcionado à Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) Una, em Belém.

Entre as etapas já concluídas estão a escavação e o assentamento de 2,4 quilômetros de tubulação para a rede coletora de esgotamento sanitário, reaterro e reassentamento de paralelepípedos. As frentes de obra abrangem também as travessas Campos Sales, Padre Eutíquio, Ocidental e Oriental do Mercado; rua Gaspar Viana; e avenida Boulevard Castilhos França. Para não interferir nas atividades comerciais do espaço, os trabalhos ocorrem no período noturno, entre 20h e 5h.

