Hospital forma a primeira turma de socorristas mirins em Belém

Mais de 35 crianças estão aptas a prestar os primeiros socorros em situações de emergência. São participantes do projeto “Anjos Socorristas”, promovido pelo Hospital Adventista de Belém, e receberão o certificado de conclusão durante uma solenidade de formatura que ocorrerá nesta terça-feira (5), das 19h às 20h, no auditório Irineu Stabenow, no hospital.

VEJA MAIS

A capacitação, realizada entre os dias 14 de fevereiro e 5 de março deste ano, faz parte do projeto “Anjos Socorristas”, que está formando sua primeira turma de crianças preparadas para lidar com situações de risco e emergências. Os filhos dos colaboradores, com idade entre 8 e 13 anos, foram os primeiros a se beneficiar desse projeto. As aulas teóricas e práticas foram ministradas pelo médico especialista e​m ortopedia e traumatologia, com ênfase em urgência e emergência, Dr. José Guataçara.



“Nos dias de hoje, tendemos a cuidar das crianças sem perceber o papel que elas podem desempenhar nos cuidados familiares e sociais. Este curso vem justamente destacar a importância das crianças para a sociedade. Nesta fase, elas estão receptivas a estímulos. Ensiná-las técnicas de primeiros socorros as capacita para agir em situações de engasgo, convulsão e parada cardiorrespiratória. Além de salvar vidas, essas orientações despertam nelas o interesse em seguir carreiras na área da saúde”, destacou o Dr. José Guataçara.



Durante o curso, os socorristas mirins aprenderam técnicas essenciais como ressuscitação cardiopulmonar (RCP), controle de hemorragias e imobilização de membros, fundamentais para ajudar em casos de emergência. Para praticar o que aprenderam, foram incentivados a realizar atividades em casa, com seus próprios familiares como pacientes, reforçando o conhecimento adquirido nas aulas teóricas e compartilhando informações com a família. A carga horária total do curso foi de 20 horas.