Hospital de Campanha do Hangar, em Belém, começa a ser desmontado

O Hospital de Campanha do Hangar, em Belém, começou a ser desmontado no final da manhã desta quinta-feira (30). Homens e máquinas trabalham na retirada de cilindros de oxigênio que eram usados no atendimento a pacientes com covid-19.

Os serviços realizados no Hospital de Campanha de Belém serão transferidos para o Centro Especializado de Atendimento Covid-10 que vai funcionar no Hospital Santa Teresinha, na avenida Magalhães Barata, no bairro de Nazaré. A inauguração será no próximo sábado (2).

Finalizando suas atividades hoje está a Policlínica, localizada no estacionamento do Hangar - Centro de convenções. As atividades da unidade serão transferidas, nesta sexta-feira (1º de outubro), para a Unidade de Referência Especializada do Reduto (URES- Reduto).

