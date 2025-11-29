Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Belém chevron right

Homilia: padre Claudio Pighin orienta sobre a vigilância para se ter vida renovada em Deus

Religioso aproveita a narrativa bíblica acerca da arca de Noé e vinda de Jesus para enfatizar o amor entre as pessoas

Eduardo Rocha
fonte

Padre Claudio Pighin: 'Quem ama consegue enxergar além do cotidiano' (Foto: Igor Mota / Arquivo O Liberal)

Em sua Homilia deste final de semana, quando transcorre o Primeiro Domingo do Advento (preparação dos cristãos para o Natal), o padre Claudio Pighin, diretor da Escola de Comunicação Papa Francisco, chama a atenção dos fiéis para a importância de se observar a vida além do cotidiano por meio do ato de amar. Para se ter esse foco, é fundamental a vigilância dos sentimentos, pensamentos e ações por parte de quem pretende concretizar uma vida renovada em Deus, a partir dos ensinamendos trazidos por Jesus Cristo. 

O pronunciamento de padre Claudio tem como base a passagem bíblica em Mateus 24, 37-44: Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca; e eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do homem".

"Dois homens estarão no campo: um será levado e o outro deixado. Duas mulheres estarão trabalhando num moinho: uma será levada e a outra deixada. "Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Mas entendam isto: se o dono da casa soubesse a que hora da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Assim, também vocês precisam estar preparados, porque o Filho do homem virá numa hora em que vocês menos esperam". 

Padre Claudio ressalta que a Arca de Noé foi uma proposta de salvação. Mas, depois, trata-se da proposta do Reino de Deus com Jesus. São, então, duas propostas de salvação que permitem dar início a uma nova humanidade, "uma humanidade renovada". Nesse sentido, a vinda de Jesus é parecida com o tempo de Noé. Isso porque o povo daquele tempo se preocupava  exclusivamente com a vida do dia a dia, ou seja, comer, beber, casar-se e outras atividades. 

No entanto, a salvação vai muito mais além do cotidiano. O Menino Deus fez uma Arca para se salvar do dilúvio iminente. "Como a arca representa a salvação para Noé, para Jesus é o Reino de Deus a salvação. Este Reino de Deus é a vinda de Jesus que tomará consigo uns e deixará outros. Por quê? Na verdade, a salvação é para todos. Mas, nem todos sabem acolhê-la, porque estão por demais preocupados com a vida do dia a dia", enfatiza o religioso. 

Como frisa o padre Claudio, o evangelista Mateus faz uma ponderação acerca de dois homens e duas mulheres. Um entrará no Reino de Deus e o outro, não. Então, para se buscar a salvação, os seres humanos devem ser vigilantes, não ter uma vida desregrada, inconsciente e superficial, como orienta o padre Pighin. 

"É a vigilância que nos permite enxergar a vinda de Nosso Senhor, deixando o nosso egoísmo de lado. Esta vigilância é caracterizada, sobretudo, pelo amor. Quem ama consegue enxergar além do cotidiano", destaca o padre Claudio. Como ressalta o religioso, a pessoa que ama não se importa com os atrativos transitórios do mundo nem se preocupa com o dia em que se dará a vinda definitiva de Nosso Deus, "porque está preocupado em amar". Cabe, então, como pontua o padre Claudio Pighin, a cada pessoa analisar como tem sido sua conduta com relaçao a seguir os ensinamentos do Mestre Jesus.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

belém

homilia com o padre claudio pighin
Belém
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BELÉM

Polêmica

Após críticar Belém, chanceler alemão gera polêmica com declaração sobre Angola

Friedrich Merz esteve em Luanda para participar da cúpula entre a União Europeia e a União Africana

26.11.25 11h41

BELÉM

Grupo Liberal promove corte de cabelo para homens em atividade alusiva ao Novembro Azul

Na terça (25/11), o mesmo serviço acontecerá para os profissionais da TV Liberal

24.11.25 15h52

Concuros

Pará deve abrir mais de 4 mil vagas em concursos públicos; veja quais são

Seleções incluem oportunidades na SEFA, Seduc, Polícia Científica e outros órgãos, com salários que chegam a R$ 16,6 mil

17.11.25 7h15

Conteúdo de Marca

Quem move Belém: o papel social do ônibus e as histórias de quem mais depende dele

Em Belém, mais de 600 mil pessoas utilizam o sistema de ônibus todos os dias

11.11.25 12h36

MAIS LIDAS EM BELÉM

MOMENTO DECISIVO

Enem 2025: na Grande Belém, quase 96 mil candidatos devem fazer o primeiro dia de prova após a COP

Com 69.647 participantes, a capital paraense possui o maior número de inscritos. Em seguida, Ananindeua registra 22.183 e Marituba soma 3.954 inscrições

30.11.25 7h00

Religiosidade

Chora nos meus pés: conheça o banho que promete fazer o homem ou a mulher rastejar por você

Saiba para que ele serve, onde encontrar o perfume como usá-lo para atrair

06.07.23 13h56

RECONHECIMENTO

Jornalistas do Grupo Liberal festejam vitória no Prêmio Ampla

Primeiro lugar na Categoria Nacional ficou com a repórter Jalilia Messias, da TV Liberal

29.11.25 16h16

BELÉM

Veja como funciona a troca de recicláveis por Pix em Belém

Estação Preço de Fábrica está instalada na Praça Princesa Isabel, no bairro da Condor

29.11.25 15h27

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda