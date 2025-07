Na homilia deste domingo, padre Cláudio Pighin diz que ‘Deus se revela no próximo’. E cita a parábola bíblica do Bom Samaritano. O padre disse que cada pessoa tem dentro de si o imenso desejo de ter vida para sempre. "Mas como realizar isso? Lucas nos relata um diálogo entre Jesus e um doutor da lei. Isto é, um escriba, um teólogo oficial do magistério de Israel. O escriba tenta Jesus com uma pergunta fundamentada na Sagrada Escritura. ‘Mestre, o que devo fazer para receber, em herança, a vida eterna’'?





Ainda segundo o religioso, é interessante ver como esse escriba entende a vida eterna. "Uma manipulação humana. No entanto, a herança se recebe porque somos filhos e filhas e não pelos nossos méritos. Eventualmente, podemos perdê-la pela nossa maneira de agir. Perante isto, Jesus responde com uma nova pergunta. Por sua vez, o especialista responde corretamente: “Deus em primeiro lugar”. Porém, ele se torna presente em nossa vida através do próximo. Deus se revela nele. Atenção: para os judeus, o próximo pertence à comunidade deles", contou.

Um conceito muito patriótico, afirmou. "Jesus muda esse conceito projetando o próximo além do parentesco. Isto faz por meio de um fato que, com certeza, deve ter acontecido, onde um homem foi assaltado, deixando-o quase morto. Disse o mestre que passaram por aí um sacerdote e um levita, funcionários do famoso templo de Jerusalém. E não deram sequer um socorro para aquela pobre criatura", começou o relato.

Logo em seguida, passou um samaritano, que estava viajando. Ele viu o homem, de quem teve compaixão. E o socorreu, tomando todas as devidas providências. "É bom esclarecer aqui que os samaritanos, devido às circunstâncias históricas, eram considerados pelos judeus como infiéis e adoradores de ídolos, pecadores para se manter à distância. No entanto, o sacerdote e o levita agiram conforme a concepção que tinham do próximo. O moribundo não pertencia ao grupo deles. E, talvez, pode ser também que não quiseram tocá-lo para não se tornar impuros enquanto iam prestar serviço ao templo", explicou Cláudio Pighin.

Ele acrescentou: "E o mestre Jesus, continuando o diálogo com o escriba, falou: 'Em sua opinião, qual dos três foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes'? Praticamente Jesus inverteu a pergunta do judeu de quem é o meu próximo. Assim sendo, mostra onde deve iniciar o teu amor". Com isso, disse o religioso, Jesus focaliza a questão de que devemos amar e amar sem preconceitos. "Nisso se revela Deus. Portanto, cuidado para não fazer da nossa experiência religiosa uma fuga de se comprometer em socorrer as pessoas que precisam da gente. Fazer uma experiência verdadeira de fé não pode ser confundida com tantas teorias e demagogias de palavras", afirmou.

Ainda segundo o padre, "o divino mestre coloca o samaritano como o bom exemplo a seguir para ter a vida eterna. Um pecador para os judeus. Para Jesus, o justo. Para Deus, não existem privilégios ou especiais. Todos são filhos e filhas dele. E, por isso, que são importantes".