Homem sofre escalpelamento em máquina de triturar compensado

O operário Deivison Franco de Araújo, 21 anos, escapou de morrer, na quinta-feira passada, dia 21, quando caiu em uma máquina de triturar compensado em uma empresa sediada no bairro Paraíso, no Município de Moju, no nordeste do Pará. No entanto, ele ficou gravemente ferido, tendo sofrido, inclusive, escalpalamento.

Deivison também fraturou o braço esquerdo e a perna esquerda. No momento do acidente, um dos colegas de trabalho do operário correu para desligar a máquina. Essa iniciativa foi providencial para que o homem não sofresse danos maiores, inclusive, podendo ter morrido, como avaliaram bombeiros que compareceram ao local do acidente.

Os bombeiros retiraram a vítima do interior da máquina na empresa. O operário foi, então, transportado às pressas para a Unidade Mista de Saúde de Moju. No entanto, por causa da gravidade dos ferimentos, Deivison foi encaminhado para o Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência em Ananindeua, na Grande Belém.