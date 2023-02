Homem é encontrado morto em hotel com bilhete premiado da Mega-Sena

A morte de um homem de 54 anos, encontrado dentro de um quarto de hotel em Curitiba, neste final de semana, ainda é cercada por mistérios. A vítima, que portava um bilhete premiado da Mega-Sena quando foi achada, estava hospedada no local para sacar o prêmio, no valor de R$ 398 mil. Segundo a Polícia Militar, a corporação foi acionada pelos funcionários do hotel após darem falta do hóspede. As informações são do UOL.

Assim que os policiais entraram no quarto, encontraram o hóspede sem vida. Ao lado dele havia uma mala com os pertences e também um comprovante da Caixa Econômica Federal para sacar o dinheiro do prêmio. A identidade do homem não foi divulgada.

Por enquanto, a polícia trabalha com a hipótese de morte por causa natural, já que as primeiras investigações apontam que a vítima sofreu um infarto. Não havia sinais de violência no corpo, nem arrombamento ou outros indícios no quarto. Apesar disso, enquanto o laudo oficial não fica pronto, a polícia não descarta outras possibilidades, como envenenamento. Uma perícia foi feita em todo o quarto e um inquérito foi aberto para apurar o caso. "A princípio, a causa da morte foi um infarto. A PCPR aguarda laudos periciais que auxiliarão no andamento das diligências", explica a nota da PC.