Homem cai de altura de 7 metros em lajotas e morre em Ananindeua

Um homem, ainda sem identificação e na faixa de 25 anos de idade, morreu neste domingo (18), na avenida Hélio Gueiros com a rua 8 de Março, próximo da Feira do 40 Horas, no Município de Ananindeua. As primeiras informações obtidas pela Polícia são de que ele foi visto nesta manhã saltando em cima de telhados de casas nessa área. Mas, acabou caindo de uma altura de 7 metros em cima de lajotas, e teve morte instantânea no local.

No, entanto, a Polícia levanta informações sobre o fato, de vez que circula na área onde ocorreu o óbito a versão de que o homem teria sido alvejado com o disparo de arma de fogo antes de cair de uma edificação.

Guarnição da Polícia Militar, investigadores da Polícia Científica e peritos da Polícia Científica encontram-se no local do fato.

A Repotagem Integrada de O Liberal permanece levantando mais informações sobre essa situação. Mais informações em istantes.