Hérnia de disco: especialista alerta para cuidados com a doença; veja

Dores nas costas, dificuldade para se locomover e pegar objetos pesados, além de formigamentos e dormências. Esses são os principais sintomas da hérnia de disco, doença que atinge 8 em cada 10 pessoas no mundo, conforme relatório da Organização Mundial da Saúde (OMS). Diferente do que muito pensam, não se trata apenas de uma doença atrelada à idade, jovens podem desenvolver.

O principal motivo para o aparecimento da hérnia é o genético, mas os fatores de vida também podem contribuir para uma predisposição à doença: sobrepeso, sedentarismo e, ainda, o tabagismo e alcoolismo, fazendo a incidência aumentar.

João Rufino, médico ortopedista, explica que a mudança de hábitos faz com que as crises não sejam recorrentes e o paciente tenha melhor qualidade de vida. “A principal prática é a atividade física. Primeiro o fortalecimento muscular para a estabilização da coluna e abrir mão do cigarro, no caso de tabagismo. São costumes que estão no nosso controle e coisas que podemos fazer para prevenir a doença”, diz.

Um levantamento feito pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) mostra que cerca de 5,4 milhões de brasileiros são afetados com a doença, como é o caso da Pamela Barbosa, estudante de 19 anos e moradora de Belém, que começou a sentir os primeiros sinais da hérnia de disco aos 12 anos. Ela conta que, após uma crise, três hérnias foram descobertas através de exames. “Não conseguia dormir, passei uma semana internada por causa das dores. Precisei de cirurgia. (...) Já estava perdendo a força do lado esquerdo”, relembra a jovem.

Além disso, Pâmela entra em outra estatística: as chances de reincidência da doença variam de 3% a 4%. Depois de quase um ano e meio, ela voltou a sentir dores nas costas, fez mais uma bateria de exames e descobriu duas novas hérnias. “Fiz fisioterapia e estabilizei. Agora, mantenho bons hábitos e atividades físicas”, comenta.

A faixa etária mais comum para o início dos indícios é entre os 30 e 45 anos. Isso porque começa o processo de degeneração do disco, estrutura que dá mobilidade à coluna, havendo maior sobrecarga na coluna e elevando a probabilidade da doença.

Como funciona o tratamento

O tratamento para a hérnia de disco consiste no uso de medicamentos, fisioterapia e pilates, sendo necessários para a retirada dos sintomas. Se no período de 6 a 12 semanas, tempo estimado pelos especialistas, não houver uma melhora, pode haver a indicação cirúrgica. “Outra recomendação para cirurgia é quando há alterações neurológicas, como a perda de força e sensibilidade nas pernas”, afirma o médico. Na maioria dos casos, 85%, o procedimento não é necessário, bastando os métodos tradicionais de cuidados.