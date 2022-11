Hemopa tem média mensal de nove mil coletas de sangue na hemorrede estadual

Atualmente, a Fundação Hemopa tem uma média mensal de nove mil coletas de sangue na hemorrede estadual. Mas há necessidade de melhorar ainda mais e elevar em torno de 15% o número de doações para manter a regularidade do estoque de sangue no Pará.

E, em clima de festa e agradecimento, o Dia Nacional do Doador de Sangue, celebrado nesta sexta-feira (25), será comemorado na hemorrede estadual em Belém, Castanhal, Marabá, Santarém, Altamira, Tucuruí, Redenção, Capanema e Abaetetuba, para parabenizar pessoas anônimas que salvam vidas.

“Na Copa da Vida, todos os doadores são campeões”. É o tema da campanha, que teve início dia 3 deste mês e estenderá até o próximo dia 30. O objetivo é aumentar o número de doações de sangue para atendimento integral da demanda transfusional da rede hospitalar de baixa, média e alta complexidade, especialmente, pacientes em urgências, emergências, oncológicos e trauma.

Este ano, a Fundação celebra a data com uma média mensal de aproximadamente cinco mil coletas, que faz o atendimento transfusional da rede hospitalar pública e privada, mas que precisa, diariamente, do apoio da população para manter a regularidade do estoque de sangue.

Para doar sangue é preciso:

- Ter entre 16 e 69 anos (menores de 18 anos precisam estar acompanhados de responsável legal);

- Ter mais de 50 quilos;

- Estar bem alimentado (não pode estar em jejum);

- Dormir pelo menos 6 h nas 24h anteriores à doação;

- Não ingerir bebida alcoólica 12 h antes da doação;

- Ter intervalo entre doações de dois meses para homens e três meses para mulheres;

- Quem se vacinou contra a Covid-19 pode doar sangue, sendo necessário um intervalo de dois dias após cada dose para quem recebeu a vacina Coronavac, e sete dias para quem recebeu as demais vacinas.

- Para quem teve Covid-19, pode doar sangue, depois de 10 dias após a cura.

Sainda onde fazer a doação:

Hemocentro Belém

Travessa Padre Eutíquio, nº 2109, Bairro Batista Campos.

Atendimento: de segunda a sexta-feira, 7h30 às 18h, e no sábado, das 7h30 às 17h.

Contato: 0800 280 8118.

Posto de coleta do Castanheira

Rodovia BB-316, KM 01 – Pórtico Belém, Bairro Castanheira.

(em frente à entrada do Shopping Castanheira).

Atendimento: de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 18h.

Sábados, das 7h30 às 17h.

Domingos, das 8h às 15h.

Contato: 0800 280 8118.

Posto de coleta do Pátio Belém

Tv. Padre Eutíquio, n° 1078, Bairro Batista Campos.

(Estação Cidadania, 1º Piso do Shopping Pátio Belém).

Atendimento: de segunda a sexta-feira, das 10 às 16h30.

Hemocentro Castanhal

Novo endereço: Rua Quincas Nascimento, nº 521, Bairro Saudade.

Atendimento: de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h.

Fone: 3412-4400 (geral) / 3412-4404 (serviço social).

Hemocentro de Santarém

Avenida Frei Vicente, nº 696, entre as alamedas 30 e 31 (Aeroporto Velho).

Atendimento: de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h.

Fone: (93) 3524-7550.

Hemocentro de Marabá

Rodovia BR-230 (Transamazônica), Quadra 12, s/n (Agrópole do Incra).

Atendimento: de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h.

Contato: (94) 3312-9150.

Hemonúcleo de Abaetetuba

Avenida Santos Dumont, s/n, Bairro São Lourenço.

Atendimento: de segunda a sexta-feira, das 7h às 12h30.

Contato: (91) 98568-3396.

Hemonúcleo de Altamira

Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes, s/n, Esplanada do Xingu.

Atendimento: de segunda a sexta-feira, das 7h às 12h30.

Contato: (93) 98415-6282.

Hemonúcleo de Capanema

Rodovia BR-308, KM-0, s/n, São Cristóvão.

Atendimento: de segunda a sexta-feira, das 7h às 12h30.

Contato: (91) 98568-3339.

Hemonúcleo de Redenção

Avenida Santa Tereza, s/n, Centro.

Atendimento: de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 12h30.

Contato: (94) 98414-3955.

Hemonúcleo de Tucuruí

Avenida Veridiano Cardoso, s/n, BR 422, Santa Mônica.

Atendimento: de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h.

Contato: (94) 98415-9006.