O Liberal chevron right Belém chevron right

Hemopa abre processo seletivo com salário de R$ 4,3 mil; inscrições iniciam nesta quinta (15)

Seleção é para médico hematologista, com atuação em Belém, jornada de 30 horas semanais e inscrição gratuita

Hannah Franco
fonte

Processo seletivo do Hemopa 2026. (Bruno Cecim / Agência Pará)

A Fundação Centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará (Hemopa) abriu um Processo Seletivo Simplificado (PSS) para a contratação de um médico hematologista para atuação em Belém. A seleção tem como objetivo reforçar o atendimento especializado prestado pelo Hemocentro Coordenador da capital paraense.

A oportunidade é destinada a profissionais com formação específica na área e oferece jornada de 30 horas semanais e remuneração mensal total de R$ 4.374,96, valor que inclui salário-base, gratificação por escolaridade, abono salarial e auxílio-alimentação.

Quem pode participar do PSS do Hemopa?

Para concorrer à vaga, é necessário atender a todos os critérios estabelecidos em edital. O candidato deve possuir:

  • graduação em Medicina por instituição reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC);
  • residência médica em Hematologia;
  • registro no conselho profissional competente;
  • título de especialista emitido por entidade reconhecida pela Associação Médica Brasileira (AMB).

A contratação será feita por meio de PSS, com validade de um ano, podendo ser prorrogada uma única vez por igual período, conforme a necessidade da administração pública.

Como fazer a inscrição no Processo Seletivo do Hemopa?

As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas exclusivamente pela internet, no site oficial do Hemopa. O prazo começa às 9h desta quinta-feira (15) e segue até às 17h de sábado (17).

No momento da inscrição, o candidato deverá:

  • ler atentamente o edital;
  • preencher o cadastro eletrônico com CPF, e-mail e dados de contato;
  • informar escolaridade, experiência profissional e qualificação;
  • conferir e confirmar todas as informações inseridas no sistema.

A inscrição implica no conhecimento e na aceitação integral das normas e condições estabelecidas no edital, não sendo permitida alegação de desconhecimento em nenhuma das etapas do certame.

Quais são as etapas do processo seletivo?

O processo seletivo será composto por:

  • análise documental;
  • avaliação curricular;
  • entrevista.

As etapas têm caráter eliminatório e classificatório, com pontuação definida conforme os critérios previstos no edital.

Qual é o salário do médico hematologista selecionado?

O profissional aprovado cumprirá carga horária de 30 horas semanais e receberá salário-base de R$ 2.053,54, acrescido de gratificações, abono salarial e auxílio-alimentação, totalizando R$ 4,3 mil mensais.

Todas as informações detalhadas sobre documentação exigida, cronograma e critérios de avaliação estão disponíveis no edital completo.

CONFIRA O EDITAL COMPLETO

