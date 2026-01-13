Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Concurso chevron right

Concurso

Polícia Civil do Estado Pará abre processo seletivo; veja como participar

As inscrições devem ser realizadas nos dias 13 e 14 de janeiro; não será cobrada taxa de inscrição

Thaline Silva
fonte

São ofertadas vagas para o cargo de Assistente Administrativo e para Técnico em Gestão Pública (Divulgação / Polícia Civil)

A Polícia Civil do Estado do Pará divulgou nesta terça-feira (13) um edital para Processo Seletivo Simplificado (PSS) que visa à contratação temporária de profissionais de níveis médio e superior. A seleção busca preencher cinco vagas imediatas, além da formação de cadastro reserva. As inscrições são gratuitas e realizadas pelo site Sipros

De acordo com o edital, são ofertadas quatro vagas para o cargo de Assistente Administrativo e uma vaga para Técnico em Gestão Pública – Serviço Social.  A jornada de trabalho para os cargos é de seis horas diárias, totalizando 30 horas semanais. Para o cargo de Assistente Administrativo, o vencimento base é de R$ 1.518, podendo ser acrescido de outras vantagens legais. O cargo de Técnico em Gestão Pública o salário é de R$ 1.983,34, mais benefícios. 

O processo seletivo terá validade de um ano, podendo ser prorrogado uma única vez por igual período, a critério da Polícia Civil. Os resultados, comunicados e eventuais retificações do edital serão divulgados exclusivamente no site www.sipros.pa.gov.br, sendo de responsabilidade dos candidatos acompanhar as publicações.

Etapas e requisitos 

O PSS será realizado em três etapas: inscrição, de caráter habilitatório; análise documental e curricular, com caráter eliminatório e classificatório; e entrevista individual, também de caráter eliminatório e classificatório. Não será cobrada taxa de inscrição.

As inscrições devem ser realizadas nos dias 13 e 14 de janeiro de 2026. Entre os requisitos para participação estão: ser brasileiro nato ou naturalizado, ter no mínimo 18 anos, estar em dia com as obrigações eleitorais e militares, não possuir condenação criminal transitada em julgado ou sanção administrativa impeditiva, além de comprovar escolaridade compatível com a função pretendida.

O edital também estabelece que o candidato não pode possuir vínculo funcional com a Administração Pública, salvo nas hipóteses previstas na Constituição Federal, nem ter firmado contrato administrativo com prazo inferior a seis meses antes da nova contratação. Também ficam impedidos candidatos que tenham tido contrato temporário rescindido por ato motivado ou determinação judicial.

*Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Hamilton Braga, coordenador do núcleo de Política e Economia

 

