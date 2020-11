Helder busca solução para evitar encerramento das atividades do Colégio do Carmo

O governador do Pará, Helder Barbalho, anunciou nesta sexta-feira (13), em suas redes sociais que vai buscar uma solução para evitar o fechamento do tradicional Colégio Nossa Senhora do Carmo, em Belém. Na quinta-feira (12), a Inspetoria Salesiana Missionária da Amazônia (ISMA), mantenedora do colégio, informou que, "apesar de todos os esforços empenhados, as atividades do Colégio serão encerradas para o ano letivo de 2021".

“Pessoal, após ter conhecimento da notícia de encerramento das atividades do Colégio Salesiano Nossa Senhora do Carmo, entrei em contato com o Padre Gennaro Tesauro, diretor da instituição. Marquei uma reunião onde discutiremos, junto à secretária de educação do Pará, uma solução para evitar o fechamento do tradicional colégio do Carmo em Belém”, escreveu o governador.

A decisão de encerrar as atividades do Colégio do Carmo foi tomada por conta dos impactos da pandemia de covid-19, sobretudo, no mercado educacional particular. "Tal avaliação demonstrou ser inviável a manutenção do bom atendimento para a comunidade local, com a qualidade e eficiência características da marca Salesianos", informou o comunicado da ISMA.