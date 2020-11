Pandemia faz Colégio do Carmo encerrar atividades em Belém após 90 anos

Em um comunicado divulgado nesta quinta-feira (12), a Inspetoria Salesiana Missionária da Amazônia (ISMA), mantenedora do Colégio Nossa Senhora do Carmo - Belém, informou que, "apesar de todos os esforços empenhados, as atividades do Colégio serão encerradas para o ano letivo de 2021". São 90 anos de atuação na educação do Pará, como ressalta a ISMA.

A decisão foi tomada a partir de análise de fatores internos e exernos que avaliaram os impactos da pandemia de covid-19, sobretudo, no mecado educacional particular. "Tal avaliação demonstrou ser inviável a manutenção do bom atendimento para a comunidade local, com a qualidade e eficiência características da marca Salesianos".

O estabelecimento de ensino, de acordo com o comunicado, foi prejudicado pelo aumento expressivo no índice de inadimplentes, números de evasão escolar, cancelamentos ou de transferências de matrículas.

No comunicado, a ISMA coloca-se "à disposição para auxiliar na realocação e adaptação dos estudantes em outras instituições do município, para manter contínuo e eficaz o aprendizado". A instituição assegura a execução do calendário letivo de 2020.