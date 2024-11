Harmonização facial: busca de procedimentos estéticos por homens cresce cada vez mais

Não é de hoje que o mercado estético tem sido procurado pelos brasileiros, as mulheres lideram o ranking na procura por procedimentos, no entanto, o número de homens que estão interessados em cuidar da aparência tem crescido. É o que revela um dado disponibilizado pela Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica Estética (ISAP). De acordo com eles, entre 2021 e 2022, houve um aumento de 18% na busca por tratamentos estéticos masculinos. O criador de conteúdo digital de Belém, Yuri Marti, 22 anos, faz parte desse público e recentemente viralizou nas redes sociais ao mostrar o antes e depois de sua harmonização facial.

O que é harmonização facial?

A harmonização facial é uma técnica de preenchimento, não cirúrgica, que promove alinhamento e correção de ângulos da face trazendo mais harmonia ao rosto e também realçando as características já existentes. Dados da Associação Brasileira de Clínicas e Spas (ABC SPAS), revelam que a participação do público masculino nas clínicas estéticas ultrapassou 30%.

O aumento desse número está relacionado não apenas com o desejo de realizar procedimentos, mas com a melhora da qualidade de vida proporcionada pelo aumento da autoestima. Esse foi o ponto chave que levou Yuri Marti a procurar os serviços de estética: “busquei para me sentir bem comigo mesmo. Depois que eu fiz, além da minha autoestima ter ficado ok, consegui ter mais autoconfiança e me amar mais”, revela o criador de conteúdo que já realizou mais de cinco procedimentos.

Yuri mora em Belém e trabalha desde 2017 produzindo conteúdo para as redes sociais, em uma delas é acompanhado por mais de 700 mil pessoas. Em outubro, ele viralizou ao mostrar o resultado de uma harmonização facial, o vídeo já conta com mais de 2 milhões de visualizações. “[Viralizar] foi muito bom tanto para mim quanto para o Reinaldo, que é o meu doutor. Nós já esperávamos [o engajamento], porém não na proporção que foi. Quando a gente viu, já tava em várias páginas do Instagram, e aí só foi retorno e elogios, foi bacana!”, comenta.

Yuri relata sobre como foi o processo para fazer o procedimento (Thiago Gomes / O Liberal)

Reinaldo Netto foi o profissional responsável pelo procedimento de Yuri. Cirurgião dentista e professor de harmonização facial, ele tem 27 anos e já atua na área há 05. De acordo com ele, o procedimento é tranquilo e não impossibilita o paciente de fazer suas atividades. “Antes [do procedimento] sempre usar filtro solar, pra gente não ter o envelhecimento precoce da pele e, posteriormente, eu peço para o paciente fazer 24h de repouso, preferencialmente para não inchar tanto. É um procedimento muito tranquilo, tem que se preocupar mais quanto à questão de ficar roxinho e não pode pegar sol, se pegar sol a pele fica manchada”, explica.

Os primeiros resultados da harmonização facial podem ser notados algumas semanas após sua realização e tem durabilidade de cerca de dois anos, precisando, assim, de manutenção. Qualquer pessoa pode fazer o procedimento, porém é necessário estar com a saúde em dia: “tem que estar com a saúde estável, então o paciente que está com diabetes descompensada, pacientes grávidas ou que estão amamentando são contra indicados”, enfatiza Reinaldo Netto.

Um estudo da rede de clínicas Homenz, mostra que na região Norte, os transplantes capilares representam 9% dos procedimentos, a depilação 7%, e tanto a harmonização facial quanto a corporal têm uma participação de 9%, cada. Números que confirmam cada vez mais que os cuidados estéticos por parte dos homens têm deixado de ser um tabu.

O que é importante antes de fazer do procedimento?

A presidente da Sociedade Brasileira de Dermatologia - Regional Pará (SBD-PA), Heliana Góes, afirma que antes de realizar o procedimento, é importante que o paciente tenha uma avaliação médica. “Antes de fazer o procedimento que tem interesse, é importante o paciente ter uma avaliação médica, conversar com clareza o que incomoda e também seguir as instruções do profissional que realizará o procedimento. No caso de procedimentos injetáveis, é importante que seja realizado com pacientes que tenham mais de 18 anos e é contraindicado para pessoas que têm alguma doença autoimune”, explica a médica dermatologista.

Heliana, que também é professora da Universidade do Estado do Pará (Uepa) e do Centro Universitário do Pará (Cesupa), comenta ainda, que os profissionais capacitados para realizarem o procedimento são regulamentados por alguns conselhos que ditam normas específicas para esse tipo de atuação e que o importante, é o paciente buscar por profissionais que estejam capacitados e que saibam lidar com os riscos que os procedimentos podem trazer.

“Os principais riscos é no caso de ocorrerem complicações, que vão das mais brandas às mais graves. Muitas vezes pode ocorrer do paciente não obter o resultado que queria, que é o menos preocupante. Por outro lado, dependendo do local que está sendo injetado, pode até acontecer a necrose da área e outras complicações mais graves, como a cegueira. Por isso é muito importante procurar um profissional que esteja capacitado para realizar os procedimentos e que tenha, principalmente, mais treinamentos para lidar com as complicações”, enfatiza Heliana Góes.

Harmonização íntima

Com atuação há mais de três anos, o biomédico Thiago Costa, realiza um procedimento voltado exclusivamente para o público masculino: a harmonização íntima. Referência na área, ele viaja o país ofertando o serviço. “É um procedimento não cirúrgico que tá sendo divulgado mais na mídia agora. O paciente faz o preenchimento peniano na clínica e não vai interferir em nada no dia a dia, podendo até ir trabalhar depois”, explica.

O biomédico reforça, ainda, que nos últimos anos os homens têm se cuidado mais. “[Os homens] se conscientizaram que não é só a mulher que tem que se cuidar. [Após os procedimentos], percebo que o paciente muda a vida dele em vários âmbitos: melhora no trabalho, melhora na relação, melhora em casa com a família. A autoestima é tudo no ser humano, se o paciente está com ela elevada, ele vai se dar bem com todo mundo”, detalha.

Para quem trabalha com a imagem nas redes sociais, os cuidados com a aparência acabam sendo um investimento. Yuri Marti depois que realizou os procedimentos teve não só mais oportunidades de trabalho, como também novas parcerias. O criador de conteúdo digital revela que alcançou o resultado que buscava e que, atualmente, não deseja fazer outros procedimentos. “Eu tô bastante satisfeito com o que eu vejo no espelho hoje em dia, acredito que já alcancei o resultado que buscava. Agora, fazemos apenas a manutenção e os ajustes na harmonização”, finaliza.