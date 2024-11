Guarda Municipal ganha reforço com mais de 160 agentes para a segurança no Dia de Finados em Belém

O Dia de Finados, marcado para este sábado (2), vai contar com o reforço na segurança dos cemitérios de Belém pela Guarda Municipal de Belém (GMB). De acordo com a Prefeitura de Belém, serão mais de 160 agentes empenhados para garantir a segurança das pessoas que deverão comparecer aos cemitérios da capital paraense. O serviço inicia a partir desta sexta-feira (1), devido a movimentação de comerciantes e pessoas que vão antecipar a vista nos locais, e segue no sábado, de 6h30 às 17h, com foco principal na prevenção de furtos, roubos, crimes contra a vida e outros delitos.

Conforme a prefeitura, a ação conta ainda com o emprego de motos e viaturas, que vão aumentar as rondas e pontos-base na frente dos cemitérios, nas imediações e no trajeto até as paradas dos ônibus. Haverá também abordagens, caso haja suspeita fundamentada.

Grande circulação

O chefe da Divisão de Operações, inspetor Élcio Vale, ressalta que os cemitérios de grande circulação terão uma atenção redobrada. “O Santa Izabel, no Guamá, São Jorge, na Marambaia, o do bairro do Tapanã e os localizados nos distritos de Mosqueiro e Icoaraci, locais de grande movimentação de pessoas, conforme constatado nos anos anteriores, vão contar com um número maior de agentes, para evitar delitos”, explicou.

O inspetor salienta que esse reforço não afetará o serviço ordinário. “O nosso serviço de patrulhamento nos bairros e nos postos fixos e ações em curso vão continuar normais, para garantir a segurança de todos", destacou.

A população pode contribuir com o serviço de segurança do município denunciando ocorrências pelo telefone 153.