Dia de Finados: veja o que abre e fecha em Belém no feriado deste sábado (2)

Em 2024, o feriado do Dia de Finados, 2 de novembro, cairá no próximo sábado. Alguns espaços terão seus horários alterados devido ao feriado nacional. Os supermercados e lotéricas irão funcionar de acordo com o que cada gestor estipular. Confira os horários de funcionamento dos demais espaços em Belém:

Supermercados

Os supermercados funcionarão normalmente. Mas os horários de abertura e fechamento ficam a critério de cada loja.

Lotéricas

Os centros lotéricos poderão abrir conforme a determinação gestor. Cada empresário tem autonomia para abrir ou fechar durante o feriado, de acordo com o Sindicato dos Empresários Lotéricos do Estado do Pará (Sinelepa).

Espaços de lazer

A Organização Social Pará 2000 informou que manterá abertos, os espaços culturais e turísticos que administra, no próximo sábado, 2 de novembro, feriado de finados. Todos os complexos têm entrada gratuita. Veja os horários de funcionamento.

- Estação das Docas: a Estação das Docas, no bairro da Campina, funciona atualmente de domingo a quinta-feira das 10h às 0h, e sextas e sábados das 10h à 1h. Neste feriado de 2 de novembro, o complexo irá funcionar normalmente, das 10h à 1h.

- Mangal das Garças: o Mangal das Garças, no bairro da Cidade Velha, também estará aberto no feriado de finados, das 8h às 18h. O Parque funciona de terça a domingo, de 8h às 18h, e fecha às terças para manutenção semanal.



- Parque Estadual do Utinga "Camillo Vianna": o Parque Estadual do Utinga "Camillo Vianna", no bairro do Curió-Utinga, irá funcionar normalmente no feriado do dia 2. O Parque, abre ao público de quarta a domingo, de 6h às 17h, fechando às terças para manutenção.

- Bosque Rodrigues Alves: o Bosque Rodrigues Alves funcionará normalmente, das 8h às 16h, no sábado, 2, feriado de Dia de Finados, e no domingo, 3.

- Horto Municipal: o local estará fechado no sábado, 2. No domingo, 3, o espaço estará aberto normalmente, das 8h às 18h.

Shopping Centers

- Pátio Belém:

Lojas: 11h às 21h

Praça de alimentação: 11h às 22h

Academia Smart Fit: 8h às 17h

Cinema: conforme a programação

- Boulevard Shopping:

Lojas: 11h às 21h

Praça de Alimentação e Lazer: 11h às 22h

Restaurantes: 11h às 00h

Cinema: de acordo com a programação.

