Guarda Municipal de Belém realiza mais de 70 fiscalizações em quatro dias

A Guarda Municipal de Belém realizou mais de 70 fiscalizações em estabelecimentos comerciais de Belém do dia 1° de fevereiro até o dia 4, para o cumprimento do Decreto Metropolitano, que institui regras mais rígidas para o controle da pandemia da covid-19 na capital e Região Metropolitana. O disque-denúncia (153) recebeu 185 ligações. Esse balanço foi divulgado, pela Guarda Municipal, na sexta-feira (5).

A ação é realizada em conjunto com outros órgãos municipais e o sistema de segurança pública estadual. Diariamente, são fiscalizados estabelecimentos comerciais, restaurantes, praças, praias, quadras de esporte e transporte coletivo, visando a orientação da população. Segundo esse balanço semanal, foram fiscalizados 116 ônibus e 18 veículos do transporte alternativo. Os grupamentos Ronda da Capital (Rondac), Ronda Ostensiva Municipal e o de Ações Táticas atuaram na fiscalização em locais com grande movimentação, entre os quais as praças do Jaú, Doroth Stang, Brasil, Batista Campos, além do Portal da Amazônia e Ver-o-Rio, orientando mais de 300 pessoas sobre a necessidade de cumprimento das regras sanitárias.

"Quando os agentes saem, tudo volta ao normal", lamentou inspetor da GMB

Inspetor Geral da Guarda Municipal de Belém, Joel Ribeiro disse que o trabalho de orientação vem sendo intensificado e solicita a colaboração da população para o cumprimento das medidas, como o distanciamento e a utilização de máscaras em locais públicos. “Ainda estamos encontrando um número grande de pessoas circulando, aglomerando e sem a proteção individual. Estamos tendo dificuldades nas quadras de esportes em geral, os guardas chegam, orientam, explicam o que está estabelecido no decreto, fazem a dispersão. E, quando os agentes saem, tudo volta ao normal", afirmou Joel Ribeiro.

Vários estabelecimentos comerciais, como restaurantes e lojas de convivência, também foram visitados pelos agentes municipais. Ao todo, a GMB fiscalizou mais de 70 estabelecimentos, orientando os proprietários e clientes sobre as medidas de prevenção. Na praia Grande na ilha de Outeiro, distrito de Belém, os agentes da GMB fizeram ações e orientação para mais 40 pessoas que se encontravam no local.