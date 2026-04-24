Guarda de Nazaré encerra campanha de doação de sangue com visita de Imagem Peregrina no Hemopa

A Guarda de Nazaré encerra neste sábado (25) a semana de doação de sangue em parceria com o Hemopa - Fundação Centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará. O último dia da campanha, que iniciou na última segunda-feira (20), será o momento de uma grande mobilização da Guarda de Nazaré com a sociedade para levar a maior quantidade de pessoas para doarem sangue. A doação pode ser feita em qualquer unidade do Hemopa, com o código 492.

A ação realizada há 10 anos transforma solidariedade em vidas salvas. O encerramento neste sábado (25) contará com uma programação especial na sede do Hemopa, avenida Serzedelo Corrêa, nº 1725, esquina com Rua dos Caripunas, no bairro Batista Campos, em Belém. Haverá a visita da imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré. Até essa sexta-feira (24), 90 pessoas já haviam participado da doação de sangue.

Ao longo dessa história, guardas, familiares e toda a comunidade se unem neste gesto de amor e solidariedade ao próximo. "A campanha de doação de sangue promovida pela Guarda de Nazaré tem como principal objetivo salvar vidas e contribuir para a manutenção dos estoques do Fundação Hemopa, fundamentais para o atendimento da rede hospitalar. A iniciativa também reforça o compromisso social do grupo, ao mobilizar guardas, familiares e a comunidade em torno de um gesto de solidariedade que transforma a fé em ação concreta, beneficiando diretamente quem mais precisa", informa o assessor da Guarda de Nazaré, Bruno Torres.

As doações realizadas na campanha da Guarda de Nazaré não têm como fim específico ajudar apenas um único paciente ou situação, mas são destinadas ao atendimento geral da rede de saúde, por meio dos estoques da Fundação Hemopa. O sangue coletado é utilizado conforme a demanda dos hospitais, contribuindo para cirurgias, tratamentos e atendimentos de urgência, o que amplia o alcance da ação e garante que o gesto solidário beneficie o maior número possível de pessoas. Uma doação de sangue pode salvar até quatro vidas.

SERVIÇO - Doação de Sangue da Guarda de Nazaré

DATA: sábado, 25 de abril

Horário: 7h30 às 17h

Informar o código 492

Local: todas as unidades do Hemopa.

Programação especial com a visita da Imagem Peregrina na sede do Hemopa, avenida Serzedelo Corrêa, nº 1725, esquina com Rua dos Caripunas, no bairro Batista Campos, em Belém.