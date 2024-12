Grupo Terço dos Homens realiza oração em praça e atrai dezenas de fiéis em Belém

Na noite desta segunda-feira (16), a Paróquia Santo Antônio de Lisboa levou a oração do Santo Terço para a Praça Batista Campos, em Belém, em um evento inédito promovido pelo Grupo Terço dos Homens Mãe Rainha, o primeiro realizado em praça aberta.

Intitulado “O Terço vai à Praça”, a iniciativa reuniu dezenas de fiéis que participaram de uma procissão seguida da recitação do terço, marcada por um clima natalino em uma das praças mais tradicionais da capital paraense.

VEJA MAIS



Antônio Wilson, um dos organizadores do evento, diz que o Terço dos Homens busca ser mais do que uma celebração pontual. Ele destaca que o grupo planeja realizar encontros como esse mensalmente a partir de janeiro. “Queremos fazer uma vez por mês. É uma forma de evangelizar”. “É um terço para Maria. E através de Maria nós chegamos ao seu filho. Ela é a condutora, é quem nos leva. Assim como nossa mãe, ela é quem leva o pedido ao Pai e conserta tudo. O nosso terço mariano é em homenagem à Nossa Senhora”, relata.

O grupo

O Terço dos Homens é realizado na Paróquia Santo Antônio de Lisboa, na Rua dos Tamoios, 1875, na Batista Campos. É um momento especial de devoção e espiritualidade, que reúne fiéis em oração comunitária todas as semanas. Durante as dezenas do terço, os participantes entoam cantos religiosos, realizam leituras bíblicas e refletem sobre a Palavra de Deus, criando um espaço de meditação e partilha.

Além disso, há momentos dedicados às intenções pessoais e coletivas. E ainda, relatos de testemunhos de fé, fortalecendo os laços entre os presentes e promovendo uma vivência mais profunda da fé cristã. Nos encontros, toda a comunidade pode participar, além de outros grupos religiosos e até mesmo de outras paróquias dos arredores.